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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak u Podoštri kod Gospića poginuo je 33-godišnji vozač, saopštila je ličko-senjska policija. Nesreća se dogodila oko 9:30 na državnom putu D25.

33-godišnji hrvatski državljanin vozio je automobil karlovačkih registarskih tablica iz pravca Novosela Trnovačkog prema Gospiću. U trenutku nesreće bio je pod zaštitnom merom zabrane polaganja vozačkog ispita.

Sleteo je sa puta i udario u stub

Policija navodi da je iz za sada nepoznatih razloga vozač u levoj krivini izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo sa puta.

Nakon sletanja, udario je u ivicu betonskog prelaza, a zatim u stub rasvete. 33-godišnjak je od zadobijenih povreda preminuo na mestu nesreće.

(Kurir.rs/Index)

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