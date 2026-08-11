Slušaj vest

Od zadobijenih povreda vozač (33) preminuo je na mestu nesreće.

Na deonici državnog puta D25 u Podoštri juče se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač (33), saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Nesreća se dogodila oko 9.30 časova kada je 33-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući automobilom karlovačkih registarskih oznaka, vozio iz pravca Novosela Trnovačkog prema Gospiću.

Dolaskom u levu krivinu, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza. Nakon sletanja automobil je udario u ivicu betonskog prelaza, a potom i u stub javne rasvete.

Od zadobijenih povreda 33-godišnji vozač preminuo je na mestu nesreće.

Iz policije navode i da je muškarac upravljao automobilom u vreme dok mu je bila izrečena zaštitna mera zabrane polaganja vozačkog ispita.

(Kurir.rs/Večernji list)

Ne propustiteZanimljivostiNikada ne okrećite hleb naopako: Stari su verovali da donosi nesreću, a evo šta znači kad padne na pod
shutterstock_1720418131.jpg
ZanimljivostiMnogi Srbi drže ove stvari ispred vrata i ne znaju da privlači bedu i svađu: Bolje ih odmah sklonite
Lavanda u saksijama kraj ulaznih vrata spratne kuće
DruštvoSablasna sličnost sa kobnim letom 1380 Sautvest erlajnza u kom je poginula majka dvoje dece: Šta povezuje tragediju iz 2018. i dramu Srbina u avionu Rajanera
southwest airlines rajan er
PlanetaBRAT POLITIČARA UHAPŠEN POSLE TRAGIČNOG SUDARA HELIKOPTERA! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa UDARIO U OLUPINU letelice (VIDEO)
grčka.png