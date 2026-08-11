MLADIĆ (33) SLETEO S PUTA I ZAKUCAO SE U STUB: Poginuo na mestu, policija otkrila šokantan detalj!
Od zadobijenih povreda vozač (33) preminuo je na mestu nesreće.
Na deonici državnog puta D25 u Podoštri juče se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač (33), saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.
Nesreća se dogodila oko 9.30 časova kada je 33-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući automobilom karlovačkih registarskih oznaka, vozio iz pravca Novosela Trnovačkog prema Gospiću.
Dolaskom u levu krivinu, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza. Nakon sletanja automobil je udario u ivicu betonskog prelaza, a potom i u stub javne rasvete.
Od zadobijenih povreda 33-godišnji vozač preminuo je na mestu nesreće.
Iz policije navode i da je muškarac upravljao automobilom u vreme dok mu je bila izrečena zaštitna mera zabrane polaganja vozačkog ispita.
(Kurir.rs/Večernji list)