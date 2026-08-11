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Od zadobijenih povreda vozač (33) preminuo je na mestu nesreće.

Na deonici državnog puta D25 u Podoštri juče se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač (33), saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Nesreća se dogodila oko 9.30 časova kada je 33-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući automobilom karlovačkih registarskih oznaka, vozio iz pravca Novosela Trnovačkog prema Gospiću.

Dolaskom u levu krivinu, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza. Nakon sletanja automobil je udario u ivicu betonskog prelaza, a potom i u stub javne rasvete.

Od zadobijenih povreda 33-godišnji vozač preminuo je na mestu nesreće.