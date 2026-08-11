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Slučaj ilegalnog odlaganja desetina hiljada tona otpada u Lici prerastao je i u ozbiljnu političku krizu u Hrvatskoj. Zbog sve većeg pritiska javnosti, premijer Andrej Plenković sazvao je za danas pre podne hitan sastanak lidera stranaka vladajuće koalicije, piše zagrebački Jutarnji list.

Opozicija je istovremeno pojačala pritisak na Vladu. Najveća opoziciona stranka SDP najavila je pokretanje postupka za opoziv Vlade, dok će Most od poslaničkih klubova zatražiti da zajednički pokrenu glasanje o nepoverenju Vladi i zahtevaju sazivanje vanredne sednice Sabora.

U slučaj se uključio i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je situaciju u Lici nazvao "ekocidom" i zatražio hitnu sanaciju zagađenog područja i kažnjavanje odgovornih. Domovinski pokret, koji je deo vladajuće koalicije, otišao je korak dalje i predložio proglašenje ekološke katastrofe u Lici.

Predsednica saborskog Odbora za zaštitu životne sredine i prirode Dušica Radojčić sazvala je za petak vanrednu sednicu Odbora u Gospiću, na kojoj će se raspravljati o ovom slučaju.

Šta se desilo u Gospiću?

Tone sumnjivog otpada godinama su stizale na lokaciju bivšeg silosa PPK Velebit u Gospiću, dok su prijave građana i upozorenja o kamionima koji ga dovoze ostajali bez efikasne reakcije nadležnih službi.

Afera je dospela u javnost u februaru 2025. godine, kada je hrvatska policija u međunarodnoj operaciji, uz podršku Europola, uhapsila 13 osoba. Među njima su bili i preduzetnik Josip Šincek i njegova supruga Monika, vlasnici kompanije Tipos Resurs, koja se bavila upravljanjem i reciklažom plastičnog otpada.

Europol je prethodno pokrenuo istragu, a USKOK je potom otvorio istragu protiv deset osoba i četiri kompanije, koja je kasnije proširena.

U novembru 2025. godine slučaj je dobio i korupcijski krak, kada je USKOK uhapsio tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića zbog sumnje na koruptivno postupanje povezano sa slučajem ilegalnog odlaganja otpada, u kojem su uhapšeni supružnici Šincek.

37.000 tona otpada i teško zagađenje

Afera je posebno eskalirala pre četiri dana, kada je USKOK objavio nova veštačenja u vezi sa zaštitom životne sredine. Novi nalazi pokazuju da se na lokaciji nalazi oko 37.000 tona mešanog tehnogenog otpada, među kojim su ostaci obrade električne i elektronske opreme i medicinskog otpada, plastika, kao i građevinski i mineralni materijali.

Zemljište je snažno opterećeno metalima, a na gotovo 18.000 kvadratnih metara utvrđeno je nepovratno uništenje staništa. Dopunsko veštačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od deponije pronađena PFAS jedinjenja, poznata i kao "večne hemikalije". Reč je o ozbiljnom zagađenju životne sredine zbog kojeg je potrebna hitna sanacija.

Šta su institucije preduzele?

Sve je počelo 2022. godine, kada je Upravni odsek Ličko-senjske županije kompaniji Tipos Resurs izdao prvu dozvolu za upravljanje otpadom. Nakon izbijanja afere, ličko-senjski župan Ernest Petry oštro je osudio nezakonito odlaganje opasnog otpada.

"Kao ličko-senjski župan zgrožen sam ovim informacijama. Zahvaljujem USKOK-u i MUP-u što su pokrenuli istragu kako bi se sprečilo dalje odlaganje opasnog otpada na području Gospića. Insistiram da sve državne institucije otkriju odgovorne, krivično ih procesuiraju i da se ova situacija u potpunosti raščisti."

Ipak, ostaje pitanje kada se za sve to saznalo, šta su nadležne institucije tada preduzele i zašto godinama nije zaustavljen dovoz otpada. Jednako je važno i pitanje šta je učinjeno kako bi se sanirale posledice i zaustavilo širenje zagađenja, kada se danas na lokaciji nalazi oko 37.000 tona otpada, a već je utvrđeno zagađenje zemljišta i podzemnih voda.

"Kamioni dolaze, prolaze, odlaze u nenormalnim količinama..."

Stanovnici Gospića su za Index u februaru 2025. godine izjavili da gradom godinama kruže priče o sumnjivom odlaganju otpada, ali i da su podnošene prijave policiji i inspekciji. Podsetili su da su još početkom 2024. godine putem aplikacije MUP-a prijavili slučaj, ali da nemaju informacije da je po toj prijavi išta učinjeno.

Zameraju i lokalnom gospićkom inspektoru koji je, kako tvrde, takođe ignorisao njihove prijave. Poslali su mu sve fotografije i snimke kamiona koji su dovozili otpad, nastale tokom više meseci 2024. godine.

"Kamioni dolaze, prolaze, odlaze u nenormalnim količinama, niko ništa ne preduzima i tako je godinama", rekao je u februaru 2025. Davor Bušljeta za Dnevnik.hr.

GI: Prijavljivali smo, slali MUP-u, Državnom inspektoratu, Gradu, Županiji...

Iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom" za Index su poručili da su građani nadležnim institucijama još 2022. godine počeli da prijavljuju sumnjive radnje povezane sa dovozom i odlaganjem otpada.

"Videli smo da se velike količine otpada dovoze u kasnim noćnim satima, da deo otpada ide i na gradsku komunalnu deponiju. Prijavljivali smo, fotografisali, slali MUP-u, Državnom inspektoratu, Gradu, Županiji... Niko od navedenih nije se oglasio po tom pitanju, iako smo nastavili sa prijavama i 2023. i 2024. godine.

Radilo se o velikom broju kamiona koji su gotovo svakodnevno dovozili otpad, o velikom smradu. Kada biste sada došli tamo, hemija bi vam ušla u grlo i ne biste mogli da je se rešite. Znamo da su tokom letnjih vrućina ljudi povezani sa Šincekovima koristili vodu kako bi smanjili širenje mirisa", navode iz inicijative.

"Godinu dana smo upozoravali da se ovo spreči"

Iz inicijative detaljnije govore i o ulozi Državnog inspektorata.

"Znali smo da je DIRH 2024. godine radio analizu prema kojoj je ovaj otpad kategorisan pod šifrom opasnog otpada, odnosno kao otpad koji je ekotoksičan, zapaljiv, kancerogen... Država je tada mogla da reaguje jer su nesporno znali da je reč o opasnom otpadu.

Mi smo još u martu 2025. godine tražili da se otpad prekrije kako ne bi došlo do prodiranja u krš. To nije prihvaćeno. Pozivalo se na istragu koja je bila u toku, ali to nije trebalo da bude opravdanje da se ne preduzmu mere zaštite", dodaju.

Stručnjaci su kasnije u nalazu Geotehničkog fakulteta, izrađenom za potrebe krivičnog postupka, naveli da na pojedinim područjima postoje slojevi kroz koje će najverovatnije prodreti zagađeni deo otpada i da će se zagađenje najverovatnije proširiti do podzemnih voda.

"Naglašavamo da smo nadležne institucije na to upozoravali godinu dana ranije kako bi se to sprečilo.

Nalaz Geotehničkog fakulteta urađen je u martu ove godine. Nakon četiri meseca sprovedena su dodatna ispitivanja i u julu je na tom mestu došlo do prodiranja u podzemne vode. To su četiri meseca.

Zamislite da se tokom poslednjih godinu i po dana delovalo preventivno i da je područje zaštićeno. A država je tada imala informacije o zagađenju", objašnjavaju iz inicijative.

Inspektorat je zatražio ukidanje dozvole

O tome šta su inspektori znali, kada su počeli da postupaju i šta su utvrdili, Index je poslao upit Državnom inspektoratu. Odgovor do zaključenja teksta nije stigao.

U dopisu koji je u junu 2025. godine poslat Građanskoj inicijativi "Gospić je naš dom", Inspektorat navodi da je za nešto više od dve godine sproveo 21 nadzor, pri čemu je utvrđeno da se na lokaciji nalazio opasan i neopasan otpad.

Podsetimo, Šincek je tvrdio da je tadašnji glavni državni inspektor Mikulić od njega tražio gotovo 500.000 evra mita kako bi inspekcija dozvolila njegovoj kompaniji da nastavi ilegalno da odlaže otpad. Mikulić je te navode negirao.

Predsednik Mosta Nikola Grmoja sada je izjavio da je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je postavio Andrej Plenković, primao novac kako bi trovao stanovnike Like.

Kako proizlazi iz odgovora DIRH-a pomenutoj građanskoj inicijativi, Inspektorat je u maju 2024. godine od Županije zatražio ukidanje dozvole kompaniji Tipos Resurs, što je Županija u junu i učinila.

Županija je izdala novu dozvolu

Iako je Županija ukinula dozvolu, u oktobru 2024. godine Upravni odsek za prostorno uređenje, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Ličko-senjske županije izdao je kompaniji novu dozvolu, koja je važila do 2027. godine.

Dakle, dok su na terenu već ležale hiljade tona otpada, a građani i inspektori alarmirali sistem, Županija je ponovo izdala dozvolu istoj kompaniji.

Inspekcija zaštite životne sredine zatražila je njeno ukidanje i u decembru iste godine, a Županija je rešenjem od 18. februara 2025. novu dozvolu nepravosnažno ukinula, i to pet dana nakon što je u velikoj akciji zbog ilegalnog odlaganja otpada uhapšeno deset osoba.

Uloga županijskog službenika

Za izdavanje te dozvole, ali i one iz 2022. godine, USKOK tereti Jerka Kostelca, tadašnjeg višeg savetnika za zaštitu životne sredine u Ličko-senjskoj županiji i člana HDZ-a.

U prvom postupku, prema sumnjama USKOK-a, naveo je da na lokaciji nema otpada, iako se tamo i na okolnim parcelama nalazilo najmanje 5.792 tone protivpravno uskladištenog otpada.

U drugom postupku, od septembra do novembra 2024. godine, USKOK sumnja da je na zahtev Šincekovih izdao hitnu dozvolu, iako je znao za predlog Inspektorata da se prethodna dozvola ukine. Pritom je, prema sumnjama USKOK-a, sastavio zapisnik o uviđaju koji nije sproveo i lažno naveo da stanje na lokaciji odgovara uslovima iz elaborata.

Županija danas za Index: Tražimo da se utvrdi odgovornost

O tome šta je Ličko-senjska županija znala o stanju na lokaciji i na osnovu čega je kompaniji Tipos Resurs izdavala dozvole, Index je poslao upit Županiji. Naveli su da su za konkretne informacije u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada na ovoj lokaciji "saznali iz medijskih napisa, odnosno javno dostupnih informacija 13. februara 2025. godine".

Županija je poručila da od nadležnih institucija očekuje da do kraja utvrde sve okolnosti slučaja i odgovornost svih uključenih, kao i da odgovorni budu kažnjeni ukoliko se u zakonitom postupku utvrdi njihova odgovornost. Istovremeno su ponovili da treba što pre započeti sanaciju zagađenog područja i preduzeti sve mere za zaštitu ljudi i životne sredine.

Šta je radilo Ministarstvo?

O tome kada su prvi put saznali za slučaj i šta su nakon toga preduzeli, Index je pitao i Ministarstvo zaštite životne sredine. Odgovor nije stigao.

Koordinatorka stranke Možemo Sandra Benčić tvrdila je da se otpad na tu lokaciju ilegalno dovozio nekoliko godina i da su institucije za to znale, ali nisu reagovale.

"Već najmanje godinu i po dana ministarstvo zna da se ovde nezakonito dovozio otpad i da je moguće da postoji i opasan otpad čije hemikalije mogu prodreti u podzemne vode", rekla je i dodala da Ministarstvo sve do ove nedelje nije preduzelo ništa kako bi lokacija bila sanirana.

Index je poslao upite Ministarstvu zaštite životne sredine, Gradu Gospiću, Policijskoj upravi ličko-senjskoj, DORH-u i USKOK-u o tome kada su prvi put saznali za slučaj i šta su nakon toga preduzeli. Odgovori će biti objavljeni ukoliko stignu nakon zaključenja teksta.

Stvar je išla sve do hapšenja

Ono što se za sada može rekonstruisati jeste da su građani na sumnjiv dovoz i odlaganje otpada upozoravali još od 2022. godine, dok je prva konkretna reakcija koju je Index uspeo da dokumentuje došla od inspekcije zaštite životne sredine, koja je tokom 2024. sprovela nadzore i zatražila ukidanje dozvole.

Međutim, ni to nije bilo dovoljno da se delatnost zaustavi, pa je odlaganje nastavljeno sve do izbijanja afere i hapšenja u februaru 2025. godine.