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Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije u Banskim dvorima nakon što je danas putem video-veze sazvao i održao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine zbog afere sa otpadom u Lici.

Afera se odnosi na ilegalno odlaganje ogromnih količina otpada na više lokacija u Lici, uključujući Gospić, Štikadu i Lički Osik. USKOK je još 2025. godine pokrenuo istragu protiv Josipa i Monike Šincek i drugih osumnjičenih, a slučaj se u međuvremenu proširio na nove lokacije i dodatne osobe.

Plenković je o aferi govorio i pre dva dana u Sinju. Na pitanje kako je moguće da niko nije primetio šlepere kojima je u Gospić dovezeno oko 37.000 tona otpada i da li je reč o korupciji, odgovorio je:

"Ne znam. Sve će to biti utvrđeno u istrazi."

"Ceo problem razmatran je na tri različita nivoa"

Premijer Andrej Plenković rekao je da su na sednici Užeg kabineta Vlade i sastanku parlamentarne većine razgovarali o situaciji sa otpadom u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.

"Ceo problem razmatran je na tri različita nivoa. Prvi je krivičnopravni nivo, dakle postupak koji vode DORH i USKOK, gde period kojim se DORH bavi u vezi sa inkriminisanim radnjama obuhvata otprilike poslednjih pet ili šest godina", rekao je Plenković.

Dodao je da o detaljima tog postupka ne može da govori.

"O tom postupku niti mogu niti znam da govorim o detaljima, a sve će to, na svoj način i u okviru svoje procedure, raditi Državno tužilaštvo, odnosno USKOK", rekao je.

Kao drugi nivo problema naveo je sanaciju otpada u Gospiću.

"Proces sanacije, za koji je nakon izmena Plana upravljanja otpadom, napravljenih prošle godine, nadležan Fond za zaštitu životne sredine, koordinira Ministarstvo zaštite životne sredine", rekao je.

"Opozicija širi dezinformacije i paniku"

Trećim nivoom nazvao je političke reakcije poslednjih dana.

"Treći nivo je ovaj politički, a rekao bih čak i politikantski nivo poslednjih nekoliko dana, koji predvode opozicija i neki drugi akteri, nastojeći da iz svih ovih tema izvuku neke političke poene i da dezinformacijama šire paniku među stanovnicima Gospića i cele Ličko-senjske županije", rekao je Plenković.

Plenković je potom optužio opoziciju da slučaj koristi kako bi ponovo dobila medijsku pažnju.

"U potpunosti razumem opoziciju. Oni su u poslednjih nekoliko nedelja videli ankete i istraživanja javnog mnjenja, gde su se trendovi promenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovo dobili neku vrstu medijske pažnje", rekao je.

Nakon kritika na račun opozicije, Plenković je počeo da nabraja ekonomske pokazatelje za koje tvrdi da idu u prilog Vladi.

"Ono što je više nego jasno jeste da turistička sezona tokom cele ove godine izgleda veoma dobro i podaci za jul su bolji. Ukupna turistička sezona biće čak bolja nego prošlogodišnja", rekao je Plenković.

Dodao je da to pokazuju podaci o dolascima, noćenjima, fiskalizaciji i prihodima, kao i da je to dobro za privredni rast.