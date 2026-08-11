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Prava drama odigrala se danas oko 11:45 na plaži Babe u Novalji dogodio se incident sa utapanjem. Nakon što je povređeni muškarac izvučen iz mora, odmah je počela reanimacija, a nakon oko 40 minuta spasioci su uspeli da mu vrate puls.

Na Fejsbuk stranici Hitna uživo 194, koju vode ljudi iz službe hitne medicinske pomoći, objavljeno je svedočenje zdravstvene radnice koja se u trenutku incidenta nalazila na plaži. Ona je, zajedno sa drugim medicinarima koji takođe nisu bili na dužnosti, odmah pritekla u pomoć.

„Nakon što je povređeni muškarac izvučen na plažu, odmah je počela reanimacija. Nas nekoliko koji smo se slučajno zatekli tamo, iako nismo bili na dužnosti, pritekli smo u pomoć“, opisala je.

Među zdravstvenim radnicima koji su se slučajno zatekli na plaži bili su kardiolog i anesteziolog. Nakon dolaska ekipe Hitne medicinske službe Novalja, svi su zajedno nastavili reanimaciju.

Posle 40 minuta, napipali su puls

Prema rečima zdravstvene radnice, reanimacija je trajala oko 40 minuta, nakon čega je puls žrtve vraćen u normalu.

„Posle oko 40 minuta, napipali smo puls, a ja sam uspela da obezbedim venski pristup - u zaista teškim uslovima, na 38 °C, na kamenitoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uslova za rad“, navela je u svedočenju koje je objavio veb-sajt Hitna uziva 194.

„Svi smo bili jedan tim“

Ona je takođe opisala kako su se ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, lekari koji su tamo bili privatno i ekipa hitne pomoći pridružili spasavanju. „Od ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, preko lekara koji su tamo bili privatno, do tima HMP Novalja, svi smo danas bili jedan tim“, napisala je.

Pohvale za tim hitne pomoći

Posebno je pohvalila tim hitne pomoći Novalja.

„Posebne pohvale timu HMP Novalja, bili ste zaista 10!“, rekla je.

Dodala je da ona i ostali lekari koji nisu bili na dužnosti nisu imali nikakve sumnje oko toga da li da pomognu.

„Ponosna sam što, iako smo bili van dužnosti, nismo ni sekunde razmišljali već smo uradili ono što smo znali i ono što je trebalo da se uradi“, napisala je.

Prema njenom svedočenju, puls žrtve je obnovljen nakon otprilike 40 minuta reanimacije. Trenutno nema dodatnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.