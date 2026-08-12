U HRVATSKOJ NA MORU NESTALO ČETVORO MLADIH STRANACA, PRONAĐEN NJIHOV ČAMAC! U toku potraga za portugalskim državljanima uprkos talasima od tri metra
U toku je koordisana operacija potrage i spasavanja četvoro portugalskih državljana nestalih u Velebitskom kanalu.
Prema podacima hrvatskog Nacionalnog centra za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja (MRCC Rijeka), poznanica četvoro mladih ljudi prijavila je njihov nestanak rano jutros u 4.41 sati.
Ona je navela da je četvoro prijatelja krenulo rekreativnim gumenim čamcem dužine do 1,5 metara da vesla od lokalnog kampa prema Senju, a zatim im se izgubio svaki trag.
MRCC Rijeka navodi da od juče na moru vladaju nepovoljni uslovi, praćeni jakim udarima bure i talasima visine do tri metra.
S obzirom na to, odmah je pokrenuta operacija potrage i spasavanja u dogovoru sa Lučkom kapetanijom Senj, Lučkom kapetanijom Rijeka i Lučkom kapetanijom Novi Vinodolski.
Večernji list prenosi da je potraga do sada rezultirala otkrićem napuštenog plutajućeg objekta, blizu obale ostrva Krk, koji odgovara opisu nestalog čamca.
Iz MRCC Rijeka navode da je u 09.10 časova poslat zahtev da se raspoloživa plovila iz PPAP Rijeka uključe u operaciju pretrage, čim vremenski uslovi dozvole.
(Kurir.rs/Večernji list/Foto: Ilustracija)