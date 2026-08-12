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U toku je koordisana operacija potrage i spasavanja četvoro portugalskih državljana nestalih u Velebitskom kanalu.

Prema podacima hrvatskog Nacionalnog centra za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja (MRCC Rijeka), poznanica četvoro mladih ljudi prijavila je njihov nestanak rano jutros u 4.41 sati.

Ona je navela da je četvoro prijatelja krenulo rekreativnim gumenim čamcem dužine do 1,5 metara da vesla od lokalnog kampa prema Senju, a zatim im se izgubio svaki trag.

MRCC Rijeka navodi da od juče na moru vladaju nepovoljni uslovi, praćeni jakim udarima bure i talasima visine do tri metra.

S obzirom na to, odmah je pokrenuta operacija potrage i spasavanja u dogovoru sa Lučkom kapetanijom Senj, Lučkom kapetanijom Rijeka i Lučkom kapetanijom Novi Vinodolski.

Večernji list prenosi da je potraga do sada rezultirala otkrićem napuštenog plutajućeg objekta, blizu obale ostrva Krk, koji odgovara opisu nestalog čamca.