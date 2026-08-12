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U Velebitskom kanalu i dalje traje potraga za portugalskim državljanima koji su noćas nestali nakon što su se malim gumenim čamcem udaljili od kampa severno od Senja.

Hrvatski Indeks prenosi izjavu kapetana Nenada Bugarina iz Senja koji je kazao da je oko 11.45 sati nađena živa Portugalka koja je predata Hitnoj pomoći, a nakon toga je u moru kod Rta Glavine nađen još jedan Portugac koji je takođe predat zdravstvenim radnicima.

On je naveo da je pronađena Portugalka bila komunikativna i da su svi državljani Portugala u 30-im godinama.

Za dvijocom muškaraca se i dalje traga.