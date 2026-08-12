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Glavata kornjača se nedeljama zadržava u Kaštelanskom zalivu, a prema izveštajima kupača, ugrizla je nekoliko ljudi. Među njima je i žena koju je kornjača ugrizla za butinu na plaži Poštanica.

Čitalac čiju je majku kornjača ugrizla ranije je kontaktirao portal Dalmacija Danas.

Rekao je da je kornjača ugrizla njegovu majku za butinu i da je nije puštala dok je pokušavala da se oslobodi. Nekoliko nedelja nakon ujeda, žena je i dalje na terapiji, a njen sin kaže da čeka pregled vaskularnog hirurga i ultrazvuk.

"Noga joj je kao balon"

„Noga joj je otečena kao balon“, rekao je.

„Pije antibiotike, mora da kupuje probiotike i stalno ide iz Kaštela u Split u bolnicu po ovom lošem vremenu“, rekao je on.

Tačnu prirodu i težinu povrede utvrdiće lekari nakon daljih pregleda. Šef službe hitne medicinske pomoći u Kaštel Starom, dr Antonija Žanić, ranije je upozorio da ugriz glavate kornjače nije bezopasna povreda. Kornjača se nakon ovih događaja nastavila pojavljivati u Kaštelanskom zalivu, uključujući i u luci u Kaštel Starom.

Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije saopštilo je da prati situaciju sa specijalistima, ali da uklanjanje životinje za sada nije opcija. Glavata kornjača je strogo zaštićena vrsta, a njeno ponašanje poslednjih dana je neobično.

Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije potvrđuje da je upoznato sa neobičnim ponašanjem kornjače koja se pojavljuje u blizini plivača. Objašnjavaju da je glavata kornjača (Caretta caretta) strogo zaštićena divlja vrsta i da njeno prisustvo na plaži ne znači da je van svog prirodnog staništa.

„Činjenica da se životinja nalazi u plitkoj vodi, neposredno pored plaže ili unutar područja određenog za kupače sama po sebi ne znači da je van svog prirodnog okruženja, niti je razlog za njeno uklanjanje. Kupališta su način da ljudi organizuju korišćenje mora, ali more je i prirodno stanište brojnih vrsta“, saopštilo je Ministarstvo. Iako je ponašanje kornjače neobično jer uglavnom izbegava ljude, Ministarstvo naglašava da rešenje nije uklanjanje životinje, već izbegavanje kontakta. Premeštanje se takođe ne razmatra kao prva opcija jer je ovaj postupak strogo regulisan i predstavlja veliki stres za životinju.

Oglasilo se Ministarstvo

„Hvatanje i premeštanje je intervencija koja mora imati jasno stručno opravdanje. Fizičko premeštanje na otvoreno more ili u drugo područje ne znači nužno da se životinja neće vratiti“, objašnjava Ministarstvo. Dodatne mere će se razmotriti ako se praćenjem utvrdi da je životinja povređena ili bolesna, ili ako se proceni da se bezbednost ljudi ne može osigurati na drugi način.

Ministarstvo je preporučilo lokalnim vlastima da postave jasna upozorenja na plažama gde se kornjača pojavljuje. Dali su konkretne savete kupačima šta da rade. „Ako uočite kornjaču dok ste u moru, mirno se udaljite i izađite na obalu.

Zabranjeno je hraniti je, juriti, hvatati...

Ne prilazite joj da biste je fotografisali ili snimali, ne pokušavajte da je dodirnete i ne plivajte pored nje. Zabranjeno je hraniti je, juriti je, hvatati ili joj na bilo koji način ograničavati kretanje“, navodi se u preporuci.

Ministarstvo naglašava da hranjenje životinje navikava je na ljude i time pogoršava problem. Građani ne bi trebalo sami da pokušavaju da jure ili hvataju kornjaču, jer to može izazvati još jaču odbrambenu reakciju. Savetuju da se u slučaju ujeda odmah izađe iz mora i, ako postoji otvorena rana, potraži medicinska pomoć.