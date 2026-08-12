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Potraga za dvojicom portugalskih državljana nestalih na moru se nastavlja, a spasilačke službe veruju da će biti pronađeni živi. Od četvorice portugalskih državljana koji su u zoru krenuli na more u čamcu iz kampa kod Senja, dvoje je pronađeno živo tokom dana, dok se za preostalim dvojicom intenzivno traga.

Devojka je pronađena sedam sati nakon što je prijavljen njen nestanak, u uvali Butinj na ostrvu Krk. Dva sata kasnije, na stenama između uvale Ogrul i rta Glavina, pronađen je i mladić. Obojici je ukazana medicinska pomoć. Potraga za preostalom dvojicom Portugalaca se nastavlja, uz učešće vojnog aviona i policijskog helikoptera.

Koordinator spasavanja Mirko Rašić iz Nacionalnog centra za koordinaciju traganja i spasavanja na moru rekao je za Dnevnik HTV-a da veruju da su još uvek živi. Odluka o nastavku potrage tokom noći trebalo bi da bude doneta nakon završetka dnevnih aktivnosti.

Odluka o noćnoj potrazi

U potrazi učestvuju vazduhoplovne i pomorske jedinice, kao i policija, koja koristi preostalo dnevno svetlo za pretragu područja.

„Činimo sve što možemo u ovom trenutku da ih pronađemo“, rekao je Rašić.

Da li će se potraga nastaviti tokom noći, biće poznato naknadno.

„Videćemo nakon završetka dnevnih aktivnosti da li ćemo započeti noćnu potragu. Noćna potraga ima svoje pozitivne i negativne strane, pa ćemo to proceniti“, objasnio je Rašić.

Uslovi su se poboljšali

Vremenski uslovi, koji su ujutru znatno otežavali potragu, poboljšali su se tokom dana. Bura je i dalje duvala sa udarima do 20 čvorova, ali je Rašić rekao da uslovi dozvoljavaju nastavak operacije.

Istakao je da temperatura mora i starost nestalih povećavaju njihove šanse za preživljavanje.

„Verujemo da su ljudi možda živi u ovom trenutku jer je more toplo. To su mlađi ljudi, sigurno mogu preživeti. Verujemo da su živi i nastavljamo potragu“, rekao je za HRT.

Rašić za RTL: Mogu preživeti dva do tri dana

Rašić je malo kasnije detaljnije govorio za RTL o šansama nestalih i obimu potrage. Rekao je da su u tom trenutku angažovane dve vazduhoplovne i tri pomorske jedinice i da u operaciji učestvuju dobro opremljeni timovi koji poznaju područje.

Posebno je naglasio da temperatura mora, koja je viša od 26 stepeni, ide na ruku spasiocima. Dodao je da ne postoji fiksni vremenski okvir koliko dugo osoba može da preživi u moru, ali da su nestali mladi i njihova tela mogu da izdrže velika opterećenja.

„Preživljavanje može trajati dva do tri dana“, rekao je Rašić. Dodao je da i dalje postoji šansa da budu pronađeni živi.

Plovila lučkih vlasti, avion MORH-a i policijski helikopter opremljen termovizijskim kamerama ostali su na moru, dok su se pripadnici hrvatske obalske straže povukli sa obale.

Rašić je objasnio da spasilačke službe imaju različita plovila za različite vrste terena. Manji čamci mogu da pristupe plićim i teže dostupnim delovima obale, dok bi u slučaju da se nestali uoče na stenama, ponovo bila pozvana hrvatska obalska straža.

Na pitanje da li i dalje veruje u pozitivan ishod potrage, kratko je odgovorio: „Apsolutno.“

"To je zaista izuzetno"

Dr Marina Pavletić iz Kliničko-bolničkog centra Rijeka razgovarala je za RTL o stanju pronađene Portugalke. Potvrdila je da je mlada žena primljena u bolnicu danas popodne. „Nemamo informacije o ostalim osobama, imamo samo jednu“, rekla je.

„Stigla je u stabilnom kliničkom stanju i sa normalnim vitalnim parametrima. Nakon kompletnog lečenja, primljena je na dalje bolničko posmatranje na Odeljenju za pulmologiju“, rekla je Pavletić, dodajući da je pacijentkinja trenutno stabilna.

Doktorka je objasnila da se radi o slučaju nesmrtonosnog utapanja. Posebno je istakla okolnosti njenog preživljavanja. „Pacijentkinja je provela između osam i deset sati u moru, a stigla je sa stabilnim parametrima. To je zaista izuzetno“, zaključila je Pavletić.