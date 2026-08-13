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Prema pisanju 24sata, telo jednog Portugalca pronađeno je ispred uvale Zavratnica, dok je potraga za drugim još uvek u toku.

Nakon što je juče spaseno dvoje od četvoro Portugalaca koji su u sredu tokom nevremena isplovili malim gumenim čamcem u Velebitskom kanalu, potraga za preostala dva nestala muškarca nastavljena je u četvrtak oko 6 sati ujutru, rekao je za HINU kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.

Potraga je nastavljena plovilima Lučke kapetanije Senj, Podružnice Lučke kapetanije Novi Vinodolski, policijskim plovilom i helikopterom, a danas se širi na područje Vrbnika, do rta Druženin na ostrvu Krk, dodao je.

Juče spaseno dvoje od četvoro nestalih

Dvoje od četvoro nestalih spaseni su iz mora u sredu. Prvo je u moru kod Krka u sredu oko podneva pronađena mlada žena, a zatim, nešto pre 14 sati, na kamenitoj obali kod rta Glavina pronađen je mladić.

Nacionalni centar za koordinaciju pomorske traganja i spasavanja u Rijeci primio je u sredu u 11:44 časova, približno 0,4 nautičke milje od Butinjskog zaliva, izveštaj o prvom pronalasku i spasavanju jednog člana nestale četvoročlane posade.

Spasilačke jedinice su upućene na mesto brodoloma nakon što ih je uočio avion hrvatske obalske straže. Iscrpljena žena je podignuta iz mora na spasilački čamac i prevezena na obalu, gde joj je ukazana medicinska pomoć i prevezena je u Klinički bolnički centar Rijeka.

Riječka bolnica je u sredu popodne izvestila da su joj vitalni parametri trenutno normalni i da je klinički stabilna, a nakon lečenja i medicinske nege primljena je na Odeljenje pulmologije radi daljeg bolničkog posmatranja.