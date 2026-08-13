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Veliki požar je izbio preko noći u području Pučišća na ostrvu Brač, a u gašenju su angažovane brojne vatrogasne snage i vatrogasni avioni.

Vatrogasno-operativni centar Splitsko-dalmatinske županije primio je dojavu o požaru na otvorenom u 2:30 ujutru, saopštio je Hrvatski vatrogasni savez u objavi na Fejsbuku.

Objavili su i snimak požara koji prikazuje razmere katastrofe. Gori trava, nisko rastinje i šuma na teško pristupačnom terenu, a površina koja je do sada izgorela još nije procenjena, rekli su.

Trenutno u intervenciji učestvuje 65 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila iz operativnog područja Brač ​​i splitske hitne vatrogasne jedinice.

U gašenju požara učestvuju i četiri vatrogasna aviona Kanader CL-415, koji pružaju pomoć iz vazduha vatrogascima na terenu.

Dodatna pomoć je zbog požara poslata iz Splitsko-dalmatinske županije - na Brač ​​je poslato još 47 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila.

(Kurir.rs/Večernji)

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