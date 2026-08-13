"SPUŠTAJTE SE NA CESTU!" Vatrogasci objavili snimak iz srca požara na Braču, buktinja stigla do puta, pogledajte dramatične prizore sa ostrva (VIDEO)
Veliki požar je izbio preko noći u području Pučišća na ostrvu Brač, a u gašenju su angažovane brojne vatrogasne snage i vatrogasni avioni.
Vatrogasno-operativni centar Splitsko-dalmatinske županije primio je dojavu o požaru na otvorenom u 2:30 ujutru, saopštio je Hrvatski vatrogasni savez u objavi na Fejsbuku.
Objavili su i snimak požara koji prikazuje razmere katastrofe. Gori trava, nisko rastinje i šuma na teško pristupačnom terenu, a površina koja je do sada izgorela još nije procenjena, rekli su.
Trenutno u intervenciji učestvuje 65 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila iz operativnog područja Brač i splitske hitne vatrogasne jedinice.
U gašenju požara učestvuju i četiri vatrogasna aviona Kanader CL-415, koji pružaju pomoć iz vazduha vatrogascima na terenu.
Dodatna pomoć je zbog požara poslata iz Splitsko-dalmatinske županije - na Brač je poslato još 47 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila.
(Kurir.rs/Večernji)