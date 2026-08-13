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Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture potvrdilo je da je telo Portugalca, koji je juče sa još tri osobe nestao u Velebitskom kanalu, pronađeno kod ostrva Krk, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja.



Prema saopštenju, prijavu o pronalasku, nažalost, beživotnog tela u moru Orgulskog zaliva, na ostrvu Krk, MRCC Rijeka primio je jutros, 13. avgusta u 08:08, putem Operativno-komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Primorsko-gorske županije.

- Beživotno telo je uočeno u okviru vazdušne pretrage policijskim helikopterom i spasilački čamac Lučke kapetanije Senj je odmah po prijemu prijave upućen na lokaciju - saopštilo je Ministarstvo.

Dodali su da su ubrzo nakon dolaska na mesto prijave, službenici Lučke kapetanije Senj podigli telo iz mora i prevezli ga u Novi Vinodolski, gde su ga preuzeli policijski službenici. Svi dalji postupci u vezi sa pronalaskom tela i utvrđivanjem identiteta su u nadležnosti policije.

- Koordinirana operacija potrage za preostalim brodolomnikom nastavljena je jutros, 13. avgusta, odmah nakon zore, i sprovodi se istim intenzitetom, uz angažovanje spasilačkih čamaca Lučkih kapetanija Senj i Rijeka, Podružnice Lučke uprave Novi Vinodolski i čamaca Pomorske i aerodromske policijske stanice Rijeka (PPAP Rijeka), a u saradnji i uz podršku resursa Hrvatske obalske straže - kažu iz Ministarstva.