Eksplozija u Varaždinu izazvala požar
Hrvatska
EKSPLOZIJA U VARAŽDINU! Crni dim diže se iznad grada, na terenu sve hitne službe (VIDEO)
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U 14:55 časova, centar 112 je primio dojavu o požaru na Trgu Antuna Gustava Matoša u Varaždinu, javlja portal Varaždinski.hr.
Gust crni dim se diže iznad grada i sve službe su trenutno na licu mesta.
Policija je saopštila da je požar izazvan eksplozijom u prostorijama preduzeća koje se tamo nalazi, ali detalji tek treba da budu utvrđeni.
(Kurir.rs/Varaždinski.hr)
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