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U 14:55 časova, centar 112 je primio dojavu o požaru na Trgu Antuna Gustava Matoša u Varaždinu, javlja portal Varaždinski.hr.

Gust crni dim se diže iznad grada i sve službe su trenutno na licu mesta.

Policija je saopštila da je požar izazvan eksplozijom u prostorijama preduzeća koje se tamo nalazi, ali detalji tek treba da budu utvrđeni.

(Kurir.rs/Varaždinski.hr)

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