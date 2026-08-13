Novi požari izbili su na hrvatskom primorju, a zbog vatre u mestu Lokva Rogoznica zatvoren je deo magistralnog puta za saobraćaj. Istovremeno, šumski požar izbio je i na ostrvu Šipan kod Dubrovnika, dok se vatrogasci i dalje bore sa posledicama velikog požara na Braču.
Hrvatska
NOVI POŽARI BUKTE NA JADRANU: Vatra zatvorila magistralu kod Omiša, šumski požar izbio i kod Dubrovnika
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Zbog požara koji je izbio oko 20.21 sat u mjestu Lokva Rogoznica, uz magistralu, put je zatvoren za sav saobraćaj na deonici od Stanića iz smera Splita do Medića iz smera Makarske, javlja PU splitsko-dalmatinska, prenosi Jutarnji list.
Dok se vatrogasci još bore sa posledicama velikog požara na Braču, novi šumski požar izbio je na severnoj strani ostrva Šipan kod Dubrovnika. Vatra je buknula u četvrtak popodne na području Šipanske Luke, preko puta Ratca, a zbog nepristupačnog terena na požarište su odmah upućene vatrogasne ekipe, brodovi i kanaderi.
Podsetimo, stravičan požar buknuo je juče i na crnogorskom primorju, na području Bijele i Baošića.
Kurir.rs/Jutarnji list
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