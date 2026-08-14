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Na poluostrvu Pelješac danas je izbio ozbiljan i složen požar, a situacija na terenu je izuzetno napeta. Vatra, koja je prvobitno zahvatila područje Kune Pelješke, počela je brzinski da se spušta prema Potomju, direktno ugrožavajući naseljeno područje i benzinsku pumpu.

Glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković potvrdio je za portal Index da su reč o ozbiljnoj situaciji i da su reakcije hitne:

- Gori na Pelješcu. Hitno smo preusmerili dva vatrogasna vozila na teren - kratko je izjavio Tucaković.

Vatra bila nadomak kuća, stigla pojačanja iz Omiša

Razmere i ozbiljnost požara potvrdio je i Stjepan Simović, vatrogasni zapovednik Dubrovačko-neretvanske županije, naglasivši da se radi o izuzetno složenoj operaciji gašenja.

- Bilo je veoma blizu kuća. Vatrogasci su na terenu, a dodatna vatrogasna vozila preusmerena su nam u pomoć iz Omiša. Ovo je izuzetno složen i veliki požar - upozorio je Simović.

Zbog teške situacije na terenu, u akciju se uključila i vojna avijacija. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, na području Kune Pelješke u gašenje požara uključen je i protivpožarni avion Er Traktor.

Bukti na više lokacija: Sinoć gorelo i Lovište

Ovo nije jedina lokacija na Pelješcu koju je zahvatila vatra. Kako prenosi Dubrovački dnevnik, sinoć je zabeležen požar i na drugom delu poluostrva, u mestu Lovište, gde je gorelo nisko rastinje.