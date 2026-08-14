Slušaj vest

Veliki požar koji je juče uveče buknuo kod Lokve Rogoznice proširio se do samog Omiša i stvorio veoma tešku situaciju na terenu. Vatra je stigla do kuća, stotine ljudi su evakuisane, a desetine su povređene.

Sportska dvorana Ribnjak u Omišu puna je ljudi, dok autobusi splitskog Prometa prevoze evakuisane u Split, u dvoranu Gripe, potvrdio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Nije poznato koliko je tačno ljudi pobeglo pred požarom. Više stotina osoba evakuisano je brodovima u akciji koju je organizovala Lučka kapetanija. Mnogi turisti napuštali su smeštaj bez ličnih stvari, a neki su ostali i bez dokumenata i novca.



Zbog povreda zadobijenih u sinoćnjem požaru, u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon obavljenih pregleda i medicinske obrade, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali pušteni na kućno lečenje, saopštili su iz bolnice.

Sedmoro životno ugroženo

Sedam pacijenata nalazi se na odeljenju intenzivne nege i životno su ugroženi. Kako saznaje Index, kod većine je reč o teškim opekotinama.

Još troje pacijenata smešteno je na intenzivnu negu, dok su ostali hospitalizovani na bolničkim odeljenjima.

Kod većine zbrinutih pacijenata reč je o opekotinama, dok su ostali lekarsku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba izazvanih izlaganjem dimu.

KBC Split odmah je angažovao sve raspoložive timove kako bi se obezbedilo pravovremeno zbrinjavanje povređenih. Zbog povećanog priliva pacijenata dodatno su pozvani i zaposleni koji su bili na godišnjem odmoru.

Veliki broj izgorelih automobila

Ministar privrede Ante Šušnjar obišao je požarište i izjavio da je video veliki broj izgorelih automobila, čiji se tačan broj još ne može proceniti. Rekao je da je ovakav događaj nezapamćen na ovom području i da ga teši jedino činjenica da nema poginulih.

Požar je okružio Omiš, a vatra se iznad starog gradskog jezgra spustila gotovo do krovova kuća. Prema informacijama sa terena, požar se proširio i na izletište Radmanove mlinice, sa druge strane Omiške Dinare. Vatra preti i mestima sa severne strane brda i spušta se prema Kučićima i Podašpilju.

Turisti beže

Reporteri su razgovarali sa turistima koji su u begu uspeli da ponesu samo najnužnije. Devojka Marija iz Ukrajine, koja je sa porodicom boravila u Nemiri, ispričala je kako su se pešice vratile po stvari, ali su morale da ih bace jer se vatra prebrzo približavala.

"Sve smo bacile i pobegle - ja, mama i sestra", rekla je.

Jedan strani turista, koji je bio smešten u kampu u Omišu, otišao je u šetnju poslednjeg dana odmora. U požaru mu je izgorelo sve, uključujući pasoš, lične stvari i penjačku opremu.

Prema poslednjim informacijama sa terena, vatra je zahvatila i omišku tvrđavu Fortica, dok tvrđava Mirabela za sada nije ugrožena, iako se požar širi i u tom smeru.

Gradonačelnik Omiša: Ovo je ogromna operacija. Nikada nisam ovako nešto doživeo

Stanje na požarištu kod Omiša gore je nego pre nekoliko sati, a vatra je stigla do samih kuća, potvrdio je gradonačelnik Zvonko Močić. Požar je zahvatio prigradska naselja Nemiru i Staniće i sada se širi prema planini. Vatrogasci su na terenu i brane objekte, ali im posao otežava jak vetar.

Kuće u plamenu, jedna osoba povređena

"Vatra je došla nadomak kuća, ali se malo zaustavila. Stigla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje ka planini. Vatrogasci brane kuće i uspevaju u tome, ali duva jak vetar", izjavio je Močić za RTL.

Potvrdio je da su neki objekti izgoreli, ali da je u ovom trenutku teško proceniti njihov tačan broj. Upozorio je i da nisu svi stanovnici poslušali uputstva za evakuaciju, pa su neki ostali u izolovanim "džepovima".

Pojavili su se i snimci kuća u plamenu. Gradonačelnik je potvrdio i da je jedna osoba povređena.

"Imamo jednog povređenog sa opekotinama, sada ga prevoze u bolnicu", rekao je.

Prihvatni centar za evakuisane

Stanovnici evakuisani iz Lokve Rogoznice smeštaju se u prihvatni centar otvoren u gradskoj sportskoj dvorani u Omišu. Prema poslednjim informacijama, tamo se nalazi oko 1.000 ljudi.

"Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su dovoljni, Županija je poslala krevete. U prihvatnom centru imaju piće i krevete, za decu su obezbeđene potrepštine, a podeljena je i hrana. Crveni krst stavio je na raspolaganje sve što može. Treba preživeti, treba izdržati ovu noć", rekao je gradonačelnik.

"Ovo je ogromna operacija"

Močić je situaciju opisao kao izuzetno tešku borbu sa prirodom.

"Za sada je najvažnije da se svi sklone iz ugroženih zona i da vetar promeni smer. Ovo je ogromna operacija. Sa prirodom je jako, jako teško. Nikada nisam ovako nešto doživeo. Prošle godine bio je ogroman požar, bio sam na požarištu, ali nije bilo ovako", rekao je.

Dodao je da je na terenu veliki broj vatrogasaca iz cele županije, a pomoć stiže i iz udaljenijih područja.

"Čak su i iz Dubrovnika krenuli. Sve što je moglo da se podigne na noge, podignuto je, ali ponekad ni to nije dovoljno", naveo je Močić.