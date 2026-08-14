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Hrvatski vatrogasci su na Fejsbuk stranici Vatrogasci 193 objavili fotografije iz vazduha velikog požara koji je izbio u Lokvi Rogoznici kod Omiša.

Jaka oluja je brzo proširila vatru po celom Omiškom području, a vatra je tokom noći pretila naseljima i zgradama sve do Omiša.

Aerofotografije prikazuju obim požara i izgorelo područje duž obale i u zaleđu. Vatrogasci su celu noć radili na gašenju požara i odbrani domova, dok su brojni stanovnici i turisti evakuisani iz ugroženog područja.

14 osoba hospitalizovano

Ukupno 36 osoba je dobilo medicinsku pomoć zbog povreda zadobijenih u požaru u Kliničkoj bolnici Split. Nakon lečenja, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali otpušteni na kućnu negu, potvrdila je bolnica.

Većina onih koji su lečeni zadobila je opekotine, dok su ostali najčešće tražili pomoć zbog respiratornih problema nakon izlaganja dimu. Sedam pacijenata je na odeljenju intenzivne nege i njihovi životi su u opasnosti.

Većina njih ima teške opekotine. Još tri pacijenta su na odeljenju intenzivne nege, dok su ostali hospitalizovani na bolničkim odeljenjima.