Pronađeno telo jedne osobe na zgarištu kod Omiša
Hrvatska
UŽAS NA ZGARIŠTU KOD OMIŠA! Policija pronašla telo nakon požara
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Policija je danas oko 13:30 časova pronašla telo jedne osobe prilikom pregleda izgorelog područja, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.
Na mestu pronalaska tela biće sproveden uviđaj, kojim će rukovoditi nadležni državni tužilac uz pomoć policije.
Još uvek nisu objavljene informacije o identitetu preminulog niti okolnostima njegove smrti. Više detalja trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja.
(Kurir.rs/Indeks)
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