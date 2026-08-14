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Policija je danas oko 13:30 časova pronašla telo jedne osobe prilikom pregleda izgorelog područja, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

Na mestu pronalaska tela biće sproveden uviđaj, kojim će rukovoditi nadležni državni tužilac uz pomoć policije.

Još uvek nisu objavljene informacije o identitetu preminulog niti okolnostima njegove smrti. Više detalja trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja.

(Kurir.rs/Indeks)

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