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Katastrofalni požar koji je pogodio Omiš i okolinu, a u kojem je do sada, kako je zvanično potvrđeno, jedna osoba nastradala a sedam povređeno, uz ogromnu materijalnu štetu koja tek treba da bude procenjena, iznedrio je i heroje.

O jednom od takvih heroja za Telegraf je pričala Izabela Čović iz Francuske, koja je rekla da joj je život spasila Srpkinja po imenu Slađana.

"Srpkinja koja ovde živi i radi, Slađana, oni su me primili u njihov 'ajriš pab'. Bili smo tamo gde je i počeo požar", rekla je Izabela.

Kako je dodala, požar je do njih stigao toliko brzo da nije bilo vremena za ništa drugo do pukog bežanja radi preživljavanja.

"Nismo imali vremena ni da se spremimo ni ništa, jer su odjednom na terasi, gde sam sedela, počele da padaju iskre. Čula se buka, ljudi koji pričaju glasno, pa vrište... Onda sam izašla - s leve strane ništa nisam videla od suseda - i kada sam okrenula glavu prema desnoj strani videla sam dimnu zavesu. Imala sam dva minuta da uzmem pasoš i ključeve. Ne znam, uzela sam još samo pare i elektronsku cigaretu i to je to. Nekako sam uspela da izvučem auto iz garaže, jer je odmah iznad garaže gorela vatra", prepričala Izabela svoje neverovatno bekstvo.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

"Bilo je strašno. Osećaj apokalipse. To što smo doživeli u Francuskoj (gde su takođe harali požari) bilo je katastrofalno i toliko sam se naslušala šta se desilo tamo i znali smo kako odmah treba da stavimo mokru krpu preko usta, da ne udišemo dim. Što se više sluša i zna, sposobniji smo da bolje reagujemo", dodala je Izabela.

Ona kaže da tu noć nije spavala, već da su dežurali.

"Bili smo ispod kasnije kad smo videli kako taj požar dolazi ka nama. Mislili smo da je ovde bezbednije nego u Rogoznici odakle smo došli", dodaje Izabela.

Ona kaže da im je tada proradio instinkt za preživljavanje.

"Toliko je bilo blizu nama, mi smo bili prvi koji smo krenuli. To je instinkt za preživljavanje. Uspeli smo nekako da se pokupimo kad još nije bila tolika kolona i gužva, posle je bila katastrofa, jer, nažalost, bura je duvala tako da se sve za kratko vreme razvijalo", zaključuje Izabela.