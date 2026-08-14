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Za vreme velikog požara kod Omiša, u mestu Stanići nestala je Dragana Antešević. Policija je objavila njenu fotografiju i lične podatke.

U medijima se ranije navodilo da su se u automobilu nalazile tri osobe, a da je jedna od njih teško povređena.

Potraga je ograničena na područje oko mesta na kojem se vozilo nalazilo pre nego što se žena udaljila.

Foto: NESTALI hr

Podsetimo, veliki požar koji je juče uveče buknuo kod Lokve Rogoznice proširio se do samog Omiša i stvorio veoma tešku situaciju na terenu. Vatra je stigla do kuća, stotine ljudi su evakuisane, a desetine su povređene.

Sportska dvorana Ribnjak u Omišu puna je ljudi, dok autobusi splitskog Prometa prevoze evakuisane u Split, u dvoranu Gripe, potvrdio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Nije poznato koliko je tačno ljudi pobeglo pred požarom. Više stotina osoba evakuisano je brodovima u akciji koju je organizovala Lučka kapetanija. Mnogi turisti napuštali su smeštaj bez ličnih stvari, a neki su ostali i bez dokumenata i novca.

Zbog povreda zadobijenih u sinoćnjem požaru, u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon obavljenih pregleda i medicinske obrade, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali pušteni na kućno lečenje, saopštili su iz bolnice.

Sedmoro životno ugroženo

Sedam pacijenata nalazi se na odeljenju intenzivne nege i životno su ugroženi. Kako saznaje Index, kod većine je reč o teškim opekotinama.

Još troje pacijenata smešteno je na intenzivnu negu, dok su ostali hospitalizovani na bolničkim odeljenjima.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Kod većine zbrinutih pacijenata reč je o opekotinama, dok su ostali lekarsku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba izazvanih izlaganjem dimu.