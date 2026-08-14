OVO JE DRAGANA KOJA JE NESTALA TOKOM STRAVIČNOG POŽARA Uletela u auto sa prijateljima, a onda joj se izgubio trag! Policija je traži u buktinji kod Omiša
Za vreme velikog požara kod Omiša, u mestu Stanići nestala je Dragana Antešević. Policija je objavila njenu fotografiju i lične podatke.
U medijima se ranije navodilo da su se u automobilu nalazile tri osobe, a da je jedna od njih teško povređena.
Potraga je ograničena na područje oko mesta na kojem se vozilo nalazilo pre nego što se žena udaljila.
Podsetimo, veliki požar koji je juče uveče buknuo kod Lokve Rogoznice proširio se do samog Omiša i stvorio veoma tešku situaciju na terenu. Vatra je stigla do kuća, stotine ljudi su evakuisane, a desetine su povređene.
Sportska dvorana Ribnjak u Omišu puna je ljudi, dok autobusi splitskog Prometa prevoze evakuisane u Split, u dvoranu Gripe, potvrdio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
Nije poznato koliko je tačno ljudi pobeglo pred požarom. Više stotina osoba evakuisano je brodovima u akciji koju je organizovala Lučka kapetanija. Mnogi turisti napuštali su smeštaj bez ličnih stvari, a neki su ostali i bez dokumenata i novca.
Zbog povreda zadobijenih u sinoćnjem požaru, u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon obavljenih pregleda i medicinske obrade, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali pušteni na kućno lečenje, saopštili su iz bolnice.
Sedmoro životno ugroženo
Sedam pacijenata nalazi se na odeljenju intenzivne nege i životno su ugroženi. Kako saznaje Index, kod većine je reč o teškim opekotinama.
Još troje pacijenata smešteno je na intenzivnu negu, dok su ostali hospitalizovani na bolničkim odeljenjima.
Kod većine zbrinutih pacijenata reč je o opekotinama, dok su ostali lekarsku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba izazvanih izlaganjem dimu.
KBC Split odmah je angažovao sve raspoložive timove kako bi se obezbedilo pravovremeno zbrinjavanje povređenih. Zbog povećanog priliva pacijenata dodatno su pozvani i zaposleni koji su bili na godišnjem odmoru.
Kurir/Index/Jutarnji