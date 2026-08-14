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Iako zvanične potvrde policije i ŽDO-a neće i ne može biti dok ne budu poznati rezultati obdukcije i DNK analize, telo pronađeno tokom petka na području Stanića, gde je u četvrtak uveče besnela vatrena stihija, najverovatnije je telo 34-godišnje državljanke BiH Dragane Antešević.

Ona je, prema zvanično objavljenim informacijama MUP-a, nestala 13. avgusta dok je bežala od požara u Stanićima.

Foto: Nestali.hr

Nezvanično, iz izvora bliskih istražiteljskim krugovima, saznaje se da na tu mogućnost ukazuje i činjenica da, osim njenog, policiji nije prijavljen nestanak nijedne druge osobe sa tog područja.

Doduše, kao nestala se vodila i 65-godišnja žena koja se pre dolaska vatrene stihije spustila iz naselja Čelina prema glavnom putu, ali je ona naknadno pronađena u bolnici.

Drugo što bi moglo da ukazuje na tragičan kraj mlade žene, rodom iz BiH, sa prijavljenim boravištem u Stanićima kod Omiša, jeste i to što je pronađena nedaleko od područja gde se zatekla u automobilu sa još dve žene, očigledno bežeći od vatrenog užasa.

Inače, Dragana Antešević (34), koja je nestala tokom velikog požara na području Omiša u Hrvatskoj, stanovnica je Kotor Varoša.

Ovo saznaje BL portal navodeći kako je Dragana u Hrvatsku otišla kao sezonski radnik.

Kako su neki mediji ranije objavili, u automobilu kojim su bežale nalazile su se tri osobe, jedna od njih teško je povređena, a potraga za nestalom Draganom bila je koncentrisana na područje oko mesta na kojem se nalazilo vozilo pre nego što se udaljila.

Foto: NESTALI hr

Podsetimo, veliki požar koji je juče uveče buknuo kod Lokve Rogoznice proširio se do samog Omiša i stvorio veoma tešku situaciju na terenu. Vatra je stigla do kuća, stotine ljudi su evakuisane, a desetine su povređene.

Sportska dvorana Ribnjak u Omišu puna je ljudi, dok autobusi splitskog Prometa prevoze evakuisane u Split, u dvoranu Gripe, potvrdio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Nije poznato koliko je tačno ljudi pobeglo pred požarom. Više stotina osoba evakuisano je brodovima u akciji koju je organizovala Lučka kapetanija. Mnogi turisti napuštali su smeštaj bez ličnih stvari, a neki su ostali i bez dokumenata i novca.

Zbog povreda zadobijenih u sinoćnjem požaru, u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon obavljenih pregleda i medicinske obrade, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali pušteni na kućno lečenje, saopštili su iz bolnice.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Sedmoro životno ugroženo

Sedam pacijenata nalazi se na odeljenju intenzivne nege i životno su ugroženi. Kako saznaje Index, kod većine je reč o teškim opekotinama.

Još troje pacijenata smešteno je na intenzivnu negu, dok su ostali hospitalizovani na bolničkim odeljenjima.

Kod većine zbrinutih pacijenata reč je o opekotinama, dok su ostali lekarsku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba izazvanih izlaganjem dimu.

KBC Split odmah je angažovao sve raspoložive timove kako bi se obezbedilo pravovremeno zbrinjavanje povređenih. Zbog povećanog priliva pacijenata dodatno su pozvani i zaposleni koji su bili na godišnjem odmoru.