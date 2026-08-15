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Vatrogasci su se celu noć borili sa velikim požarom koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku. Vatra još nije pod kontrolom, a gašenje otežava nepristupačan i strm teren obrastao gustom makijom. Tokom noći zadarski vatrogasci ugasili su i četiri požara na kopnu, kao i jedan manji na ostrvu Ižu.

Požar na Dugom otoku nije pod kontrolom

Jutros su u pomoć vatrogascima na Dugom otoku stigla dva kanadera.

Komandant Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić potvrdio je za RTL da požar na Dugom otoku nije pod kontrolom.

"Tokom cele noći radilo se na aktivnoj odbrani objekata, s obzirom na to da je reč o ostrvu koje praktično u svakoj uvali ima jednu, dve ili tri kuće i vikendice. Bili smo angažovani na tome i sve je uspešno odbranjeno. Nema nikakve štete", rekao je Rudić.

Vatrogasci su uspeli da požarište razdvoje na dve linije, duge oko kilometar i 600 metara.

"Sada očekujemo dolazak vazdušnih snaga. Zatražili smo dva kanadera da nam pomognu da stavimo požar pod kontrolu", kazao je u ranim jutarnjim satima Rudić i objasnio da je reč o izuzetno zahtevnom području za gašenje. Kanaderi su u međuvremenu stigli na požarište.

Na terenu je oko 100 vatrogasaca. Uz lokalne snage i vatrogasce koji su raspoređeni u Božavi, tokom noći je sa kopna stiglo pojačanje od 50 vatrogasaca sa 17 vozila.

"Dodatne vatrogasne snage stižu na ostrvo. Teren je teško prohodan, makija je gusta, a ima i kuća. Vatrogasci su angažovani na odbrani tih objekata, a požar nije pod kontrolom", kazao je Rudić za HRT.

Niz intervencija na zadarskom području

Dugi otok nije bio jedino područje pogođeno požarima. Tokom noći izbila su i četiri požara na kopnenom delu županije, na području Galovca, Zemunika i Mostara.

"Svi su za otprilike sat i po do dva sata od dojave stavljeni pod kontrolu. Radilo se o gustoj borovoj šumi i niskom rastinju. Zaista brzim radom vatrogasaca požari su tokom noći stavljeni pod kontrolu oko 1.30 sati", izjavio je Rudić.

Jutros oko šest sati izbio je i manji požar na ostrvu Ižu.

"Brzom reakcijom lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva požar na Ižu stavljen je pod kontrolu", dodao je županijski komandant.

Stanje povređenih u požaru kod Omiša

Očekuju se i nove informacije o stanju osoba povređenih u velikom požaru koji je u četvrtak i petak goreo na području Omiša. Prema podacima od petka uveče, lekari u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju bore se za živote dvojice muškaraca i dve žene, starosti od 18 do 46 godina.