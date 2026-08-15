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Glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković potvrdio je da je požar na Dugom Otoku lokalizovan oko 8:00 časova.

Podsećanja radi, požar je izbio u petak uveče, a dodatnih 50 vatrogasaca je stiglo na ostrvo specijalnom trajektnom službom sa kopna, čime je ukupan broj vatrogasaca koji se bore sa požarom koji je pretio pojedinačnim kućama i vikendicama porastao na 100. Nešto posle 6 časova jutros, stigle su dve cisterne sa vodom u pomoć.

Tucaković je pružio informacije o situaciji na drugim požarištima.

- Poslali smo cisternu sa vodom u Omiš da malo zalije vrh planine, a kruške će biti podignute na Pelješac kako bi momci mogli da rade. Iz Omiša se dimi, ali više nema opasnosti od požara - rekao je za Net.hr.

Veliki požar koji je juče izbio na Dugom otoku brzo se proširio zbog jakih vetrova i zahvatio teško pristupačan teren prekriven gustim rastinjem.

Vatra je na nekim mestima čak stigla i do puta, a dramatične scene su snimali vatrogasci i građani.

1/4 Vidi galeriju Požar na Dugom otoku, 15. avgust 2026. Foto: screenshot FB/Vatrogasci - 193