DRAMATIČNI SNIMCI POŽARA NA DUGOM OTOKU! Vatrena stihija gutala sve pred sobom, 100 vatrogasaca nadljudskim naporima spasilo kuće od katastrofe! (VIDEO)
Glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković potvrdio je da je požar na Dugom Otoku lokalizovan oko 8:00 časova.
Podsećanja radi, požar je izbio u petak uveče, a dodatnih 50 vatrogasaca je stiglo na ostrvo specijalnom trajektnom službom sa kopna, čime je ukupan broj vatrogasaca koji se bore sa požarom koji je pretio pojedinačnim kućama i vikendicama porastao na 100. Nešto posle 6 časova jutros, stigle su dve cisterne sa vodom u pomoć.
Tucaković je pružio informacije o situaciji na drugim požarištima.
- Poslali smo cisternu sa vodom u Omiš da malo zalije vrh planine, a kruške će biti podignute na Pelješac kako bi momci mogli da rade. Iz Omiša se dimi, ali više nema opasnosti od požara - rekao je za Net.hr.
Veliki požar koji je juče izbio na Dugom otoku brzo se proširio zbog jakih vetrova i zahvatio teško pristupačan teren prekriven gustim rastinjem.
Vatra je na nekim mestima čak stigla i do puta, a dramatične scene su snimali vatrogasci i građani.
Vatrogasci su se borili sa vatrom cele noći i aktivno branili kuće i vikendice raštrkane po zalivima.
(Kurir.rs/Indeks)