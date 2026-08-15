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Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini nestala je tokom velikog požara u oblasti Omiša, gde je radila kao sezonski radnik.

Njen nestanak je prijavljen 13. avgusta u mestu Stanići, a veruje se da je njeno telo pronađeno mrtvo nakon stravičnog požara.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Anteševićeva je bila u automobilu sa još dve osobe dok je bežala od požara koji je zahvatio to područje. U jednom trenutku, udaljila se od vozila i od tada nije viđena. Jedna od osoba u automobilu, prema trenutnim informacijama, teško je povređena.

Foto: NESTALI hr

Porodica predala uzorke DNK

Njena porodica je odmah kontaktirala nadležne službe u Hrvatskoj. Oni su predali uzorke DNK, a suprug Dragane Antešević je otputovao u Hrvatsku kako bi pratio situaciju na licu mesta i pokušao da sazna šta se dogodilo, objavio je BL portal.

Intenzivna potraga na terenu

U potrazi juče su učestvovali policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS), koji su temeljno pretražili područje gde je žena poslednji put viđena. Policija je objavila njenu fotografiju i lične podatke i apelovala je na građane da dostave bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenom pronalaženju.