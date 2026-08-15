DRAGANA BEŽALA OD POŽARA PA NASTRADALA?! Porodica dala DNK uzorke, suprug doputovao u Hrvatsku
Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini nestala je tokom velikog požara u oblasti Omiša, gde je radila kao sezonski radnik.
Njen nestanak je prijavljen 13. avgusta u mestu Stanići, a veruje se da je njeno telo pronađeno mrtvo nakon stravičnog požara.
Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Anteševićeva je bila u automobilu sa još dve osobe dok je bežala od požara koji je zahvatio to područje. U jednom trenutku, udaljila se od vozila i od tada nije viđena. Jedna od osoba u automobilu, prema trenutnim informacijama, teško je povređena.
Porodica predala uzorke DNK
Njena porodica je odmah kontaktirala nadležne službe u Hrvatskoj. Oni su predali uzorke DNK, a suprug Dragane Antešević je otputovao u Hrvatsku kako bi pratio situaciju na licu mesta i pokušao da sazna šta se dogodilo, objavio je BL portal.
Intenzivna potraga na terenu
U potrazi juče su učestvovali policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS), koji su temeljno pretražili područje gde je žena poslednji put viđena. Policija je objavila njenu fotografiju i lične podatke i apelovala je na građane da dostave bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenom pronalaženju.
U međuvremenu, na požarištu u blizini Omiša pronađeno je telo za koje se veruje da pripada nestaloj Dragani Antešević.
(Kurir.rs/Indeks)