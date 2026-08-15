Slušaj vest

Dramatični snimci iz samog središta velikog požara koji je zahvatio područje Lokve Rogoznice kod Omiša pokazuju sa kakvom su se vatrenom stihijom suočili vatrogasci.

Požarna linija bila je izuzetno zahtevna, duga oko tri kilometra i široka oko kilometar, dok je teren na mnogim mestima bio praktično neprohodan.

Kanader ponovo iznad Omiša

Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković rekao je da neposredne opasnosti od ponovnog širenja požara kod Omiša više nema, ali da se na terenu još pojavljuje dim.

"Kod Omiša smo poslali jedan kanader kako bi malo zalivao po vrhu planine. Kod Omiša ima dima, ali više nema opasnosti od požara", rekao je Tucaković za Net.hr.

Požar na Dugom otoku, 15. avgust 2026. Foto: screenshot FB/Vatrogasci - 193

Vatrogasci istovremeno vode borbu sa požarima i na drugim delovima hrvatskog primorja.

Lokalizovan je i veliki požar na Dugom otoku, gde je u gašenju učestvovalo oko 100 vatrogasaca sa ukupno 17 vozila, dok su se u ranim jutarnjim satima uključila i dva kanadera.

Deo vatrogasaca koji je sa kopna stigao na Dugi otok vraća se u Zadar, dok će na požarištu ostati ekipe koje će dežurati i natapati rubne delove kako bi sprečile ponovno izbijanje vatre.

Tokom noći u Zadarskoj županiji izbili su i požari na području Galovca, Prkosa i Zemunika, ali su svi lokalizovani rano ujutru. Goreli su gusto rastinje i borova šuma.

Na požarištu u Ninskim Stanovima, koje se proteže na oko četiri kilometra, vatrogasci su dežurali tokom cele noći, a aktivnosti na terenu nastavljaju se i danas.

(Kurir.rs/jutarnji.hr)

Ne propustiteHrvatskaDRAMATIČNI SNIMCI POŽARA NA DUGOM OTOKU! Vatrena stihija gutala sve pred sobom, 100 vatrogasaca nadljudskim naporima spasilo kuće od katastrofe! (VIDEO)
Požar Dugi otok (2).png
DruštvoRazbuktao se novi požar u Srbiji! Gust dim vidi se kilometrima, vatra se rasplamsala nadomak kuća i preti da proguta stotine hektara šume (VIDEO)
požar Gornji Milanovac.jpg
HrvatskaDRAGANA BEŽALA OD POŽARA PA NASTRADALA?! Porodica dala DNK uzorke, suprug doputovao u Hrvatsku
Dragana Nestala Omiš.jpg
Hrvatska"POŽAR JOŠ NIJE POD KONTROLOM" Vatrogasci celu noć branili kuće na Dugom otoku, stigli kanaderi (VIDEO)
Požar.jpg