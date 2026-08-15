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Požar na otvorenom iz Bosne i Hercegovine prešao je jutros na hrvatsku stranu planine Dinara, saopštila je Hrvatska vatrogasna služba.

Vatrogasna služba Šibensko-kninske županije uočila je požar putem sistema video nadzora. Vatrogasci su odmah poslati na lice mesta.

U gašenju požara trenutno učestvuje 37 vatrogasaca sa 19 vozila iz Interventne vatrogasne službe Šibenik, Vatrogasne službe Knin i vatrogasnih službi Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Na licu mesta je i županijski vatrogasni zapovednik.

U gašenju požara učestvuje i vojska

Hrvatska vatrogasna služba je saopštila da je 26 pripadnika Vatrogasne službe Hrvatske vojske raspoređeno jutros u 10 časova kako bi se pridružili vatrogascima na licu mesta.

U gašenju požara učestvuju i dva helikoptera CL-415.