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Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica su u subotu, zbog velikog interesovanja stranih medija za situaciju oko požara, potvrdili na sastanku sa direktorima stranih predstavništava HTZ-a da je pronađeno telo 34-godišnje državljanke BiH Dragane Antešević i rekli da su nadležne službe blagovremeno reagovale, turisti su zbrinuti i da se situacija normalizuje, piše Slobodna Dalmacija.

Ovo su istakli na pitanje Hine u subotu iz MINTS-a i HTZ-a, dodajući da su održali onlajn sastanak sa direktorima predstavništava HTZ-a na osam tržišta - Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Velikoj Britaniji - i dogovoreno je da će danas saopštiti saopštenje medijima i partnerima na svojim tržištima.

Navodi se, kako dodaju, da su u Hrvatskoj, kao posledica požara, "nadležne službe blagovremeno reagovale, a turisti kojima je bila potrebna pomoć su zbrinuti".

Dragana Antešević Foto: NESTALI hr

"Nakon teške noći i vanredne situacije izazvane velikim požarom na području Omiša i okoline, situacija na terenu se postepeno stabilizuje. Nadležne službe i institucije su i dalje na terenu, prate situaciju i preduzimaju sve potrebne mere kako bi se osigurala bezbednost ljudi i imovine", rekli su u saopštenju stranim medijima iz MINTS-a i Hrvatske turističke zajednice.

Takođe izražavaju "iskreno saučešće porodici preminulog državljanina BiH" i "duboko žaljenje zbog tragičnih posledica" požara, te žele svima koji su poginuli ili na bilo koji način pogođeni požarom brz i uspešan oporavak.

U saradnji sa lokalnim vlastima i turističkim sektorom, od početka situacije aktivno učestvuju u pružanju pomoći turistima pogođenim požarom, ističući da je o svim turistima kojima je pomoć bila potrebna zbrinuta, a onima kojima je bila potrebna obezbeđen je odgovarajući smeštaj u hotelima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Situacija se postepeno normalizuje

"Situacija se postepeno normalizuje, a turističke aktivnosti u većem delu destinacije odvijaju se glatko. Hrvatska ostaje otvorena i spremna da dočeka svoje goste, uz kontinuirano praćenje situacije i punu saradnju svih relevantnih službi i turističkog sektora", saopštili su u subotu MINTS i Hrvatska turistička zajednica.

Takođe su komentarisali da bezbednost destinacije potvrđuje blagovremena reakcija relevantnih službi i sposobnost sistema da brzo pruži pomoć i zaštiti ljude u slučaju nužde, te stoga izražavaju posebnu zahvalnost vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, zdravstvenim službama, lokalnim vlastima, turističkom sektoru i svima koji ulažu natčovečanske napore da zaštite ljude, domove i imovinu.

Dan ranije, u petak, nakon sastanka Štaba civilne zaštite u Omišu, ministar turizma i sporta Tonči Glavina objavio je na svom profilu na društvenim mrežama da je do sada, u saradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom ("Hrvatska puna života"), obezbeđeno oko 200 soba za turiste u području pogođenom požarom.