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Premijer Andrej Plenković komentarisao je požare koji su proteklih dana izbili u Dalmaciji. Rekao je da policija istražuje svaki slučaj kako bi utvrdila da li je požar izbio slučajno ili je namerno izazvan.

"Policija istražuje svaki od tih požara. Dok nemamo pouzdane informacije da li je reč o slučajnom ili namernom podmetanju požara, ne možemo to znati. Kada ih budu imali, izaći će sa svim informacijama koje su od interesa za javnost", rekao je Plenković.

Istakao je i da je nekoliko požara izbilo tokom večeri, kada protivpožarni avioni ne mogu da dejstvuju.