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Policija sprovodi kriminalističku istragu nad četiri osobe koje se dovode u vezu sa požarom na području Zadra.

Hrvatski sajt Indeks prenosi saopštenje Policijske uprave Zadar da su te oosbe "uhapšene juče uveče na širem području Benkovca nakon što su građani prijavili njihovo sumnjivo ponašanje".

Navodi se da je dojava o sumnjivom kretanju četiri osobe na području Benkovca stigla je u subotu posle 20 časova.

Policija je odmah reagovala, temeljno pretražila područje i brzo pronašla i zaustavila sumnjivi automobil.

Navodi se da su četiri osobe iz vozila uhapšene i odvedene u policijske prostorije, gde se obavlja kriminalistička istraga.

Hrvatska požar
Izgoreli automobili nakon požara u Hrvatskoj Foto: Josko Ponos/AP

Iako su veći požari u Zadarskoj županiji lokalizovani, vatrogasci i dalje dežuraju na požarištima i gase rubove kako bi sprečili ponovno rasplamsavanje vatre.

Hrvatska požar
Vatrogasno vozilo tokom požara u Hrvatskoj Foto: STRINGER/EPA

Matej Rudić, komandant Vatrogasne jedinice Zadarske županije, rekao je za Net.hr da i dalje dežuraju na požarištima u Ninskim Stanovima i Žeravi, na području Galovca i Prkosa, kao i na Dugom Otoku, gde je požar izbio u petak uveče.

(Kurir.rs/Index.hr)

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