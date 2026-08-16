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USKOK se uključio u slučaj četvoro ljudi uhapšenih zbog sumnje da su povezani sa izazivanjem požara na području Zadra.

Kako tvrdi Index.hr, potvrđeno im je da USKOK razmatra da li u slučaju podmetanja požara kod Zadra postoje elementi krivičnog dela terorizma, a istražuju se i sumnje da bi slučaj mogao biti povezan sa terorizmom.

Četiri osobe uhapšene su sinoć na širem području Benkovca nakon dojave građana koji su policiji prijavili njihovo sumnjivo ponašanje. Policija za sada nije objavila identitete uhapšenih niti je navela sa kojim ih konkretno požarima povezuje.

Prema nezvaničnim informacijama RTL-a, među uhapšenima su troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.

Bračni par ih navodno video kako pale vatru

Prema istom izvoru, jedan bračni par primetio je četvoro ljudi u blizini Raštevića kod Benkovca. Navodno su ih zatekli dok su palili vatru i odmah pozvali policiju.

Policija je nakon dojave, koja je stigla sinoć posle 20 časova, krenula u potragu. Policajci su u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe. Svi su uhapšeni i odvedeni u policijske prostorije.

Nad njima se sprovodi kriminalistička istraga kojom bi trebalo da budu utvrđene sve okolnosti njihovog kretanja i moguća povezanost sa požarima na području Zadra.

RTL navodi da istražitelji proveravaju mogućnost da je četvorka povezana sa više požara koji su proteklih dana izbili na zadarskom području. Prema pisanju Indexa, najnovija informacija je da se u slučaj uključio i USKOK zbog sumnje na terorizam.

Ta informacija za sada nije zvanično potvrđena iz USKOK-a ni policije.

Policija za sada ne otkriva detalje

Zadarska policija jutros je saopštila da sprovodi kriminalističku istragu nad četvoro ljudi koji se dovode u vezu sa izazivanjem požara.

"Sinoć posle 20 časova, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem području Benkovca, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo i uhapsili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije, a nad njima je u toku kriminalistička istraga", saopštila je policija.

Index.hr je od Policijske uprave zadarske zatražio dodatne informacije o uhapšenima i samom slučaju. Zatraženi su podaci o njihovoj starosti i državljanstvu, požarima sa kojima se konkretno povezuju i tome da li postoji sumnja da su požari namerno podmetnuti.

Od policije su zatražene i informacije o tome da li su kod uhapšenih ili u vozilu pronađeni predmeti koji bi mogli da ih povežu sa požarima, na osnovu čega ih policija dovodi u vezu sa njima, da li su odranije poznati policiji, da li ostaju u pritvoru i za koja krivična dela se protiv njih sprovodi istraga.

Više požara na području Benkovca

Vatrogasci su tokom jučerašnjeg dana i noći intervenisali na više požara na otvorenom na području Benkovca i okoline.

Požari su zabeleženi u Biljanima, Lišanima Tinjskim, Zapužanama, Zagradu i Dobropoljcima, kao i na području Torova kod Biograda i u Privlaci. Vatrogasci su uspeli da ih stave pod kontrolu.