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Mađarska porodica koja je na letovanje kod Omiša stigla svega nekoliko sati ranije doživela je pravi pakao kada je područje Lokve Rogoznice zahvatio veliki požar. U automobilu su bili roditelji, njihovo trogodišnje dete i baka, a beg pred vatrom u jednom trenutku pretvorio se u borbu za život.

Porodica je pokušala da napusti ugroženo područje, ali ih je na putu zaustavila kolona vozila. Dok su čekali, požar se sve više približavao putu. Dim je postajao gušći, temperatura je naglo rasla, a mogućnost sigurnog prolaska bila je sve manja.

Dramatične trenutke zabeležila je kamera u njihovom automobilu. Na snimku se čuju članovi porodice kako u panici pokušavaju da procene mogu li da nastave putem.

"Ne, ne, ne možemo ovuda da prođemo. Ne, ne, ne, ne! Zaleteće se u nas", čuje se na snimku dok se vatra približava vozilima.

Situacija je ubrzo postala još opasnija. Plamen je stigao toliko blizu da je deo automobila počeo da gori, dok je od velike temperature puklo i staklo na vozilu. Porodica je shvatila da tim putem više ne može da nastavi.

U pokušaju da pronađu izlaz, vratili su se prema Stanićima. Umesto nastavka vožnje kroz područje zahvaćeno požarom, odlučili su da potraže spas uz obalu.

"Vatra je svuda oko nas. Tamo još uvek ima dima. Možda i put gori. Ovde je toliko vruće, više ne možemo da izdržimo", govorili su tokom bega.

Na kraju su uspeli da dođu do mora, gde su oko sat vremena čekali pomoć. Spas su pronašli morskim putem. Po porodicu je stigao gliser i odvezao ih na sigurno.

Dramatična evakuacija

Ono što je trebalo da bude početak letnjeg odmora tako se pretvorilo u dramatičnu evakuaciju. Umesto plaže i odmora, porodica je prvog dana letovanja bežala pred vatrom, dok im je automobil bio zahvaćen požarom.

Požar na području Omiša zahvatio je oko 1.000 hektara, a prema dostupnim podacima stradalo je ili je oštećeno 58 kuća i drugih objekata. Vatra je zahvatila i brojna vozila i plovila.

Policija je završila uviđaj na mestu na kojem je požar izbio u Lokvi Rogoznici. U saradnji s nadležnim tužilaštvom nastavlja da utvrđuje kako je došlo do izbijanja vatre.

Istražitelji su od meštana izuzeli snimke nadzornih kamera, dok se opožareno područje dodatno dokumentuje dronom. Planirano je da bude napravljeno više od 500 fotografija, na osnovu kojih će biti izrađena 3D mapa područja. Ona bi trebalo da pomogne u daljem veštačenju i utvrđivanju okolnosti pod kojima je požar izbio, piše RTL.

Jezivi snimak porodice kako beži od požara možete pogledati na 2. minuti snimka ispod.