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Nakon dužeg perioda ekstremnih vrućina i suše, u Hrvatsku dolazi prvi u nizu hladnih frontova, koji donose česte pljuskove, kišu i grmljavinu, a ponegde su moguće i jače oluje. DHMZ je izdao narandžasti nivo upozorenja.

Upozorenje se odnosi na izraženije pljuskove sa grmljavinom i grmljavinu praćene udarima vetra, gradom i jakom kišom.

Treća dekada avgusta, prema kalendaru, mogla bi doneti promenljivije vreme, ali uz nastavak letnjeg vremena, piše Istramet.

A oblačnost postepeno stiže sa severozapada, uglavnom uveče sa kišom. Ponegde mogu biti pljuskovi praćeni grmljavinom, posebno na severnom Jadranu i u centralnoj Hrvatskoj gde mogu biti izraženiji.

Vetar u unutrašnjosti je uglavnom umeren severni i severozapadni, sa lokalnom nestabilnošću i prolaznim olujama. Na Jadranu slab i umeren južni vetar, koji će sredinom dana uglavnom okrenuti na jugozapadni, a uveče privremeno severozapadni, sa udarima mestimično. Najviša dnevna temperatura će uglavnom biti od 28 do 33 °C.

Prognoza za utorak

Utorak će takođe doneti promenljivu oblačnost i, posebno na kopnu, manje vrućine tokom dana. I dalje noću i ujutru, mestimična kiša, lokalno moguća i jača, u Dalmaciji pljuskovi sa grmljavinom.

Zatim češći sunčani periodi, ali i dalje ne potpuno stabilni, pa može biti malo kiše ili ponekog pljuska, uglavnom na Jadranu. Na kopnu će vetar biti uglavnom slab, na istoku do umeren severozapadni. Na moru će uglavnom umerena bura sredinom dana privremeno okrenuti na severozapadni vetar.

Najniža temperatura vazduha biće od 15 do 20, na moru između 20 i 23 °C. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 32 °C.