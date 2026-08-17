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Hrvatska policija je na području Benkovca uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su povezani sa izazivanjem požara na području Zadra, a među uhapšenima su tri hrvatska državljanina srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka, prema pisanju hrvatskog "Indeksa".

Operacija hrvatske policije usledila je nakon brze reakcije građana koji su prijavili sumnjivo ponašanje grupe u blizini naselja Raštević. Reagujući na dojavu upućenu u subotu posle 20 časova, policijski službenici su na terenu presreli sumnjivo vozilo i priveli sve putnike.

Kako "Indeks" tvrdi, potvrđeno im je da USKOK (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) razmatra da li u slučaju podmetanja požara kod Zadra postoje elementi krivičnog dela terorizma.

Ceo slučaj dobio je političku i bezbednosnu dimenziju nakon saznanja da jedno od privedenih lica potiče iz Donjih Biljana, sela u Dalmaciji, u Zadarskoj županiji, na području grada Benkovca u Hrvatskoj, u kojem živi mali broj Srba.

Naime, Donje Biljane su se već ranije našle u žiži hrvatske javnosti zbog skandala sa nelegalnim odlaganjem opasnog otpada.

Lokacija u Donjim Biljanjima, poznatija kao "Crno brdo", na kojoj je od 2010. do 2011. godine odloženo oko 140.000 tona feromanganske i silikomanganske troske poreklom iz nekadašnjeg kompleksa TEF u Šibeniku.

Slika ekološkog haosa i sistemskog nemara u Hrvatskoj nedavno je dodatno produbljena novim skandalom na području Gospića.

Tamo su nadležne službe i lokalna javnost otkrile obimno nelegalno odlaganje 37. 000 tona otrovnog otpada na više lokacija.

Slučaj nelegalnog deponovanja i sporne sanacije tog ekološkog žarišta prerastao je u politički okršaj koji je direktno uzdrmao i ugrozio vladu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Naime, opozicione stranke otvoreno su usled niza ekoloških i inspekcijskih propusta zatražile izglasavanje nepoverenja Vladi, optužujući nadležne institucije za sistemski nemar i prikrivanje opasnosti po zdravlje građana.

Slučaj opasnog otpada i ekološke afere

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", povodom hapšenja Srba u Hrvatskoj i aktuelnih dešavanja u regionu, kaže za Kurir da su ovi događaji deo šire politike skretanja pažnje sa ključnih ekoloških i društvenih problema.

On naglašava da je situacija znatno šira od samih hapšenja i podseća na teške ekološke probleme sa kojima se Hrvatska suočava:

"Hrvatsku sada trese afera oko opasnog, neko će reći radioaktivnog otpada u Gospiću, i ne samo u Gospiću, nego ponovo i u Benkovcu, odakle sam ja, kakva koincidencija. Tamo je u kamenolomu benkovačkom, negde gde se spominje preko 17 hiljada tona sličnog otpada kao u Gospiću, iste firme su to isto vodile kao i u Gospiću, to je potpuno izvesno. Mnogo hrvatskih medija o tome je govorilo, a mene to posebno dotiče jer znam taj kamenolom, radio sam svojevremeno u firmi koja je eksploatisala čuveni benkovački kamen iz tih kamenoloma".

Povodom istorijata taloženja otrovnih materijala u pomenutom regionu i reakcije nadležnih, Štrbac dodaje:

"A pre toga, godinama je u Biljanima Donjim bilo 'Crno brdo', tako smo ga zvali, preko 170 hiljada tona otpada je doveženo tu. Biljane Donje je čisto srpsko mesto, međutim, južno od Biljana Donjih je hrvatsko čisto mesto - Škabrnja - pa planeri nisu računali da će bura koja duva od severa prema jugu da nanese više štete Škabrnji i još nekim selima južno, nego samim Biljanima. Verovatno po mnogima, zahvaljujući ugroženosti Hrvata u tom području, uključile su se razne vladine i nevladine, kao i evropske institucije i onda je došlo do toga da se taj otpad mora odvesti odatle. To trovanje je trajalo godinama".

Optužbe za podmetanje požara kao skretanje pažnje

Osvrćući se na hapšenja Srba u njegovom rodnom mestu Rašteviću pod optužbom za podmetanje požara, Štrbac ističe da je reč o "amaterski ispričanoj priči" za "naivne, da se upecaju".

"Sada imamo ovu aferu oko požara. Pazite - požari besne širom sveta, nikada ih više nije bilo, čuda su počinili i još uvek čine širom Evrope - Španija, Francuska, po Srbiji 40 požara, pa i u regionu - nema gde nema, suše su velike. Sada su oni uhapsili Srbe - pazite, baš u mom rodnom mestu Raštević, što je 6 kilometara od Benkovca prema Biljanima. Čitao sam da je bračni par video neki automobil kako stoji zaustavljen, pa su oni prišli njima i navodno videli kante. Da su neki profesionalci izazivali požare, baš bi tu nekoga sačekali i čekali da ih neko vidi sa kantama. To je toliko amaterski ispričana priča, za naivne, da se upecaju. Ovom pričom se zapravo ismejavaju i Srbi i Hrvati, toliko je to za laike".

Štrbac posebno naglašava politizaciju celog slučaja i ulogu državnih organa u kreiranju ovog narativa:

"Ali, za vlast, za policiju, tužilaštvo, nije, valjda hoće da skrenu pažnju sa ovim požarima koji besne, pa besne. Ne lepi se niko na tu priču, ali kada kažeš da je to izazvala organizovana grupa Srba, ovo je meni skretanje pažnje sa mnogo jačeg i težeg problema od ove vatre koja bukti. Sva sreća, nema mnogo mrtvih, žao mi je i svega onog što je izgorelo, ali sve se nadoknadi osim života".

On zaključuje da je dovoženje opasnog otpada najteži problem.

"Tako da, ovo je skretanje pažnje sa mnogo problema, a ništa teže ne može biti od ovoga što su Hrvati dozvolili da iz Evrope dovoze ogromne količine opasnog otpada i da ga skladište. Kada su počeli da me pitaju pre neki dan 'Je li to zbog Srba?' - Nema Srba u Gospiću, pobijeni su. Usred Gospića ostali su Hrvati".