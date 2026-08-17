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Nedaleko od Zadra na hrvatskom primorju, u blizini Jovića, danas je izbio požar, a trenutno nisu ugrožene kuće, saopštio je glavni hrvatski vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

On je rekao za Index.hr da u gašenju požara, pored vatrogasaca, učestvuju i kanader i "er-traktor".

Tucaković je istakao da je požar u jednom trenutku ugrozio kuće, ali da su one odbranjene.

Uhvaćeni piromani kod Benkovca

Policija sprovodi kriminalističku istragu nad četiri osobe koje se dovode u vezu sa požarom na području Zadra.

Hrvatski sajt Indeks prenosi saopštenje Policijske uprave Zadar da su te oosbe "uhapšene juče uveče na širem području Benkovca nakon što su građani prijavili njihovo sumnjivo ponašanje".

Navodi se da je dojava o sumnjivom kretanju četiri osobe na području Benkovca stigla je u subotu posle 20 časova.

Policija je odmah reagovala, temeljno pretražila područje i brzo pronašla i zaustavila sumnjivi automobil.