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Četiri osobe koje su uhapšene 15. avgusta zbog sumnje da su podmetale požare na području Zadarske županije privedene su istražnom sudiji u Zadru, a policija je sada objavila nove detalje slučaja.

Najvažniji novi podatak jeste da istražitelji osumnjičene povezuju sa čak 10 požara, kao i da se sumnja da su vatru podmetali namerno, prema prethodnom planu i dogovoru.

Uhapšena su trojica hrvatskih državljana, starosti 46, 45 i 42 godine, kao i 33-godišnja državljanka Poljske. U prethodnim informacijama policija nije objavljivala njihov uzrast i državljanstvo, dok su mediji nezvanično navodili da su među uhapšenima trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.

Policija ih povezuje sa čak 10 požara

Prema novim rezultatima kriminalističke istrage, postoje osnovi sumnje da su četvoro osumnjičenih, prema prethodnom planu i dogovoru, namerno izazivali požare korišćenjem otvorenog plamena ili upaljača, odnosno paljenjem zapaljivih materijala.

To predstavlja značajan pomak u istrazi. Policija je nakon hapšenja saopštila samo da se četiri osobe dovode u vezu sa izazivanjem požara, dok se proveravalo sa kojim bi konkretnim požarima mogle biti povezane i da li su oni namerno podmetnuti.

Sada ih istražitelji, prema novim informacijama, povezuju sa deset požara na području Zadarske županije.

Četvorka je uhapšena 15. avgusta posle 20 časova, nakon što su građani prijavili policiji da su primetili sumnjivo ponašanje i paljenje vatre uz kolovoz na širem području Benkovca.

Policijski službenici su nakon dojave brzo locirali automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnjičeni i uhapsili ih.

Privedeni istražnom sudiji

Prema ranijim nezvaničnim informacijama, jedan bračni par navodno je u blizini Raštevića kod Benkovca primetio četvoro ljudi dok su palili vatru i odmah obavestio policiju.

Nakon završetka kriminalističke istrage osumnjičeni su danas privedeni istražnom sudiji u Zadru, a sada se čeka odluka o tome da li će im biti određen pritvor.

Prethodno je Index.hr objavio da se u slučaj uključio i USKOK i da se proverava postoje li elementi krivičnog dela terorizma. Ta informacija tada nije bila zvanično potvrđena ni iz USKOK-a ni iz policije.

Foto: screenshot YT/hrRTL

Vatrogasci su prethodnih dana intervenisali na više požara na području Benkovca i okoline, uključujući Biljane, Lišane Tinjske, Zapužane, Zagrad i Dobropoljce, kao i područje Torova kod Biograda i Privlake.

Turudić: Terorizam? Uvek postoji ta mogućnost

Sve je nešto pre 16 časova u Gospiću komentarisao glavni državni tužilac Ivan Turudić.

"Užasno. To je, mislim, užasno. Ti požari, posebno kod Omiša, gde je bilo ljudskih žrtava, gde još uvek postoji opasnost po ljudske živote, strašni su. Policija je na terenu, CKV (Centar za forenzička veštačenja Ivan Vučetić, prim. aut.) je na terenu, videćemo kuda će nas to odvesti i do kakvog ćemo rezultata doći. Postoji li sumnja na krivično delo? Videćemo. Za sada je rano govoriti", rekao je Turudić.

Upitan je da li postoji sumnja na terorizam.

"Terorizam? Pa ni to nije isključeno. Tu uvek postoji ta mogućnost. Dakle, u članu 97, stav 1, tačka 7, postoji odredba koja govori o izazivanju ili proširenju požara u svrhu terorizma. Sada ćemo utvrditi postoji li motiv za to i da li su počinioci postupali sa takvim motivima", rekao je.