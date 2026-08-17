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Prizor bosonogog deteta od tri i po godine koje samo, u pelenama, trčkara za mačkom po parkingu ispred jedne zagrebačke zgrade i pritom plače šokirao je prolaznike 12. avgusta, pa su pozvali policiju na broj 192.

Policajci su odmah po dojavi o napuštenom detetu bez roditeljskog nadzora stigli na mesto događaja i krenuli u potragu za roditeljima.

Dete je, srećom, bilo nepovređeno i brzo zbrinuto, a policajci su, kako saznaje Jutarnji list, čak 40 minuta lupali i zvonili na vrata stana u kojem su roditelji spavali. Oni navodno nisu ni znali da je njihovo najmlađe dete, a imaju još troje dece, samo izašlo na ulicu.

Policija je 26-godišnju majku i 27-godišnjeg oca odvela u policijsku stanicu i podnela krivičnu prijavu zbog povrede prava deteta. Nakon noći provedene pod nadzorom policije predati su pritvorskom nadzorniku.

Iako je tužilaštvo potom predložilo da im se odredi jednomesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja dela, dežurni istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odbio je taj predlog jer su deca izdvojena iz porodice i smeštena u dom.

Dete samo izašlo kroz neispravna vrata

Policija je utvrdila da je dete uspelo samo da izađe iz stana jer su ulazna vrata bila neispravna i otključana. Međutim, ovo nije bio prvi put da su policija i druge nadležne službe intervenisale u toj porodici.

Kada je krajem prošle godine policija stigla zbog sukoba mladih supružnika, koji su se svađali i tukli, policajci su prvi put videli u kakvim lošim uslovima živi šestoročlana porodica.

Zatekli su neprijatan miris, prljave pelene, ostatke hrane i smeće svuda po stanu, spuštene i polomljene roletne, dok su deca bila veoma zapuštena i u prljavoj odeći.

To je bio povod da deca hitno budu izdvojena iz porodice.

Nakon određenog vremena, pošto se stanje u stanu popravilo, deca su vraćena roditeljima uz posebne mere nadzora, odnosno intenzivnu stručnu pomoć.

Deca ponovo izdvojena iz porodice

Međutim, kako je ponovo utvrđeno, roditelji nisu pokazali da imaju dovoljne kapacitete za obavljanje roditeljskih dužnosti, a višemesečno praćenje situacije nije dovelo do potrebnog poboljšanja.

Kako saznaje Jutarnji list, roditelji tvrde da redovno sarađuju sa nadležnim centrom za socijalni rad i da postupaju prema njihovim uputstvima i savetima. Takođe naglašavaju da njihov dom više nije u stanju u kakvom je ranije zatečen.

Iz zagrebačke policije navode da su sve mere koje se odnose na decu sprovedene u saradnji sa nadležnim službama koje su se uključile u njihovo zbrinjavanje.