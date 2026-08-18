Policijski istražitelji ušli su u zgradu Brodsko-posavske županije i izuzimaju dokumentaciju po nalogu tužilaštva. Za sada nije poznato šta je predmet istrage.
Hrvatska
POLICIJA UPALA U ZGRADU ŽUPANIJE: Istražitelji izuzimaju dokumentaciju, nova akcija samo nekoliko dana nakon pretresa kod gradonačelnika!
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Policijski istražitelji jutros su ušli u zgradu Brodsko-posavske županije, potvrđeno je za Index.
„Policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske, postupajući po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Slavonskom Brodu, sprovode izviđajne radnje, odnosno kriminalističku istragu“, saopštili su iz policije za Index.
Istražitelji izuzimaju određenu dokumentaciju, ali za sada nije poznato na šta se tačno istraga odnosi, niti čija dokumentacija je predmet provere.
Ova akcija usledila je samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli i u kancelariju gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gde su takođe izuzeli dokumentaciju.
Više informacija očekuje se tokom dana.
(Kurir.rs/Index.hr)
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