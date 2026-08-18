HAOS NA AUTO-PUTEVIMA KA ZAGREBU: Nesreća u tunelu, vozi se jednom trakom, na više deonica formirane kolone!
Kolovozi su mestimično mokri i klizavi, dok je u unutrašnjosti vidljivost ponegde smanjena zbog magle. Povremeni zastoji mogući su na deonicama na kojima se izvode radovi, kao i na gradskim saobraćajnicama.
Hrvatski auto-klub (HAK) upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima.
Nesreća u tunelu u smeru Zagreba
Na auto-putu A1 Zagreb-Split-Ploče dogodila se saobraćajna nesreća u tunelu Grič u smeru Zagreba. Saobraćaj se odvija jednom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.
Na auto-putu A3 Bregana-Lipovac povremeno dolazi do zastoja u zoni radova između petlji Sveta Nedelja i Lučko u oba smera.
Na auto-putu A4 Goričan-Zagreb, između petlji Popovec i Zagreb istok, u smeru Zagreba saobraćaj se odvija usporeno, uz formiranu kolonu vozila.
(Kurir.rs/Index.hr)