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Kolovozi su mestimično mokri i klizavi, dok je u unutrašnjosti vidljivost ponegde smanjena zbog magle. Povremeni zastoji mogući su na deonicama na kojima se izvode radovi, kao i na gradskim saobraćajnicama.

Hrvatski auto-klub (HAK) upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima.

Nesreća u tunelu u smeru Zagreba

Na auto-putu A1 Zagreb-Split-Ploče dogodila se saobraćajna nesreća u tunelu Grič u smeru Zagreba. Saobraćaj se odvija jednom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Na auto-putu A3 Bregana-Lipovac povremeno dolazi do zastoja u zoni radova između petlji Sveta Nedelja i Lučko u oba smera.

Na auto-putu A4 Goričan-Zagreb, između petlji Popovec i Zagreb istok, u smeru Zagreba saobraćaj se odvija usporeno, uz formiranu kolonu vozila.

(Kurir.rs/Index.hr)

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