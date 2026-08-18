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Milorad Pupovac održao je konferenciju za medije nakon hapšenja četvorice osumnjičenih za izazivanje požara na području Zadra. Govorio je o odgovornosti za podmetanje požara, ulozi vatrogasaca i opasnosti od raspirivanja međunacionalne mržnje.

Pupovac je na početku zahvalio policiji, vatrogascima i građanima koji učestvuju u gašenju požara, istakavši da je ljudski faktor u ovakvim slučajevima posebno opasan.

"U okolnostima u kojima svake godine raste opasnost i povećava se broj požara, zbog sve viših temperatura i sve dužih perioda visokih temperatura, koji sami po sebi povećavaju rizik od požara, ljudski faktor, kao što je ovaj na području Benkovca i Zadra ili ovaj na području Trogira, mora biti posebno osuđen.

Mi još ne znamo sve, ali na osnovu onoga što znamo do danas želimo da pozdravimo sve što je policija dosad učinila, a naročito ono što su učinili i što čine vatrogasci, kao i građani koji im se u tim akcijama pridružuju.

Za one koji ne znaju, ali i za one koji stvaraju lošu i opasnu sliku u našem društvu, želim da naglasim da u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva iz sredina u kojima Srbi žive kao većinsko stanovništvo.

Samo 15. avgusta, na području Šibensko-kninske županije, na tri lokacije zajedno su požare gasila dobrovoljna vatrogasna društva iz Ervenika i Kistanja, zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Skradina, Knina, Šibenika, Kijeva, Dubravica, Rupa i drugih sredina.

To su ljudi koji zajedno učestvuju u gašenju požara i pomažu svojim komšijama, bez obzira na to kojoj nacionalnosti pripadaju.

Zato je važno govoriti o činjenicama, a ne stvarati dodatne podele i lošu sliku o bilo kojoj zajednici. U ovakvim situacijama svi moramo biti usmereni na zaštitu ljudi, njihove imovine i bezbednosti cele zajednice."

"Druga vrsta požara"

Govoreći o četvorici uhapšenih na zadarsko-benkovačkom području, Pupovac je naglasio da su požari, prema do sada poznatim informacijama, podmetani u selima sa većinskim hrvatskim, ali i većinskim srpskim stanovništvom.

"Ova četvorica na zadarsko-benkovačkom području palili su i podmetali požare po selima, i u selima koja su većinski hrvatska i u selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela jedan od osumnjičenih za podmetanje požara jedva je izvukao živu glavu.

To što su bili alkoholizovani u ovim okolnostima, neka sud odlučuje kako će tretirati. Što se nas tiče, učinili su veliku štetu svom zavičaju, narodu kojem pripadaju i, na kraju, sami sebi.

Ali neka istražni organi učine ono što je potrebno. Mi ne želimo da preskačemo i ulazimo u ono što nije naš posao i naša dužnost, a to je utvrđivanje konačnih činjenica i odgovornosti počinilaca."

Nakon toga Pupovac je upozorio i na drugu vrstu "požara" koja se, kako kaže, svakog leta širi društvom, odnosno na raspirivanje mržnje i međunacionalnih tenzija na društvenim mrežama i u delu medija.

"Reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javlja svakog leta, različitog intenziteta, a to su ljudi koji na društvenim mrežama i u pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj, a i šire, najpre šire famu, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje.

I to ne samo protiv pojedinaca koji su mogući počinioci, kao što su ovi na benkovačkom i zadarskom području, nego protiv celog naroda.

Nezavisno od toga govori li se danas o Srbima ili će sutra biti reč o nekom drugom, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu bezbednost i društvene odnose.