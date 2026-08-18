Incident se dogodio u utorak u Povljanima, a počinioci su, prema izveštaju, nekoliko mladića.
Policija saopštila da težina njegovih povreda "još nije utvrđena"
DVOJICA SRBA ZVERSKI PRETUČENA NA PAGU: Jedan zatražio medicinsku pomoć, krivična istraga protiv trojice muškaraca
Slušaj vest
Policija na ostrvu Pag sprovodi krivičnu istragu o fizičkom napadu na dvojicu državljana Srbije.
Incident se dogodio u utorak u Povljanima, a počinioci su, prema izveštaju, nekoliko mladića.
Prema policijskim podacima, napad se dogodio 18. avgusta oko 03:00.
Napadnuti su državljani Srbije, starosti 24 i 21 godine.
Mlađi mladić je zatražio medicinsku pomoć, a Policijska uprava Zadar je saopštila da težina njegovih povreda još nije utvrđena.
U toku je krivična istraga protiv trojice muškaraca koje policija dovodi u vezu sa ovim incidentom.
Kurir.rs/Index
Reaguj
Komentariši