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Policija na ostrvu Pag sprovodi krivičnu istragu o fizičkom napadu na dvojicu državljana Srbije.

Incident se dogodio u utorak u Povljanima, a počinioci su, prema izveštaju, nekoliko mladića.

Prema policijskim podacima, napad se dogodio 18. avgusta oko 03:00.

Napadnuti su državljani Srbije, starosti 24 i 21 godine.

Mlađi mladić je zatražio medicinsku pomoć, a Policijska uprava Zadar je saopštila da težina njegovih povreda još nije utvrđena.

U toku je krivična istraga protiv trojice muškaraca koje policija dovodi u vezu sa ovim incidentom.

Kurir.rs/Index

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