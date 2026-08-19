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Hrvatska vatrogasna služba (HVZ) upozorila je danas na kontinuirani visok rizik od požara u delovima Hrvatske, uprkos jučerašnjoj kiši koja je donela osveženje na nekim mestima, prenela je agencija Hina.

Prema izveštaju Državnog hidrometeorološkog zavoda, visok rizik od požara prisutan je na područjima Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je rizik veoma visok u ostatku Istre, celom Kvarneru i većem delu Dalmacije.

HVZ poziva građane i turiste na dodatni oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprineli bezbednosti. Upozorava građane da ne bacaju opuške i staklo u prirodu i podseća ih na zabranu paljenja vatre na otvorenim prostorima.

Prilikom korišćenja roštilja u domaćinstvima, preporučuje da ih ne koriste po vetrovitom vremenu, a da posle upotrebe potpuno ugase žar.

Takođe apeluje na građane da ne koriste pirotehniku, uključujući vatromet i baklje.

U slučaju požara u kamp-prikolici ili čamcu, koji se može brzo proširiti, ističu da je potrebno odmah napustiti objekat ako se požar ne može bezbedno ugasiti u početnoj fazi.

Foto: screenshot YT/hrRTL

Građani se takođe pozivaju da ne uznemiravaju vatrogasce tokom intervencija ili da se ne približavaju požaru radi posmatranja, fotografisanja ili snimanja.

HVZ posebno upozorava građane da ne koriste dronove za snimanje požara, jer mogu ugroziti bezbednost vatrogasnih aviona.

Pilotske posade će odmah obustaviti letačke operacije po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti, što će otežati sprečavanje širenja požara i dovesti živote ljudi u opasnost, rekli su vatrogasci.

Apeluju na građane da održavaju svoje bašte čistim, jer to smanjuje mogućnost širenja požara na okolne zgrade.

U slučaju uočavanja požara, građani treba odmah da pozovu vatrogasnu službu, dodaje se u saopštenju.