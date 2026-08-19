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Hrvatski portal Morski.hr je objavio snimak za koji tvrdi da je zabeležen na ostrvu Ugljan, a na kojem se vidi opušak cigarete kako izleće iz službenog policijskog vozila na put.

Na osnovu samog snimka nije moguće utvrditi ko je bacio opušak iz vozila. Snimak je objavljen usred sezone požara, dok nadležne službe upozoravaju građane i turiste na veliku opasnost od izbijanja i širenja požara.

"Službena lica treba da budu primer"

Snimak je portalu poslao čitalac koji tvrdi da je policajac bacio opušak.

"Šaljem vam snimak na kojem se vidi policijsko službeno vozilo iz kojeg policajac baca opušak kroz prozor na put. Verujem da je ovo ponašanje posebno problematično upravo zato što je u pitanju službeno lice koje treba da bude primer odgovornog ponašanja i poštovanja propisa", naveo je autor snimka.