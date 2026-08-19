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Ukrajinski državljanin Vladimir Z. uhapšen je jutros u Puli na osnovu evropske poternice zbog sumnje da je, kao obučeni ronilac, učestvovao u grupi Ukrajinaca osumnjičenih za uništavanje rusko-nemačkog gasovoda Severni tok u septembru 2022. godine, saznaje Večernji.hr.

Nemački savezni tužilac je prvi objavio vest, a Večernji.hr je dobio potvrdu od hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, iako im je rečeno da se identitet još uvek utvrđuje.

"Jutros, 19. avgusta 2026. godine, Savezno javno tužilaštvo je uhapsilo ukrajinskog državljanina Vladimira Z. u Puli (Hrvatska) od strane lokalnih policijskih snaga pod koordinacijom Policijske uprave Zagreba, u izvršenju Evropskog naloga za hapšenje koji je 3. juna 2024. godine izdao istražni sudija Saveznog suda. Gore pomenuto lice je ozbiljno osumnjičeno za saučesništvo u izazivanju eksplozija (član 308(1) nemačkog krivičnog zakona), protivustavnu sabotažu (član 88(1) i (3)) i uništavanje zgrada i objekata (član 305(1)). U suštini, nalog za hapšenje navodi sledeće optužbe: Vladimir Z. je obučeni ronilac. Bio je deo grupe pojedinaca - oko posebno procesuiranog Serhija K. - koji su u septembru 2022. godine postavili eksploziv na gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2 u blizini ostrva Bornholm. Osumnjičeni je učestvovao u potrebnim zaronima".