Slušaj vest

Na TikToku jedne prodavnice specijalizovane za prodaju ribolovačke opreme objavljen je snimak s njihovog ribolova tokom kojeg su naleteli, kako tvrde u opisu snimka, na mako ajkulu.

Ovo je vrsta koja je rasprostranjena po svetskim morima i okeanima u tropskim i umerenim zonama, uključujući i Jadran, gde se smatra jednom od tri vrste potencijalno opasne za ljude. Pored toga, to je najbrža i najagilnija vrsta ajkule.

Mako je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj i zabranjeno ga je loviti, a u Jadranu se najčešće ubija kao slučajni ulov na ribarskim paranglovima.

Autori snimka tvrde da je snimljena ajkula bila dugačka preko tri metra. Komentatorima koji su dovodili u pitanje ovu procenu rekli su da je krma njihovog broda široka 3,8 metara i da su imali jasno merenje za tačno poređenje.

Takođe navode da je snimak zabeležen u blizini šibenskog ostrva Žirje, iako neki komentatori tvrde da je lokacija bila na otvorenom moru.