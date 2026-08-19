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Na TikToku jedne prodavnice specijalizovane za prodaju ribolovačke opreme objavljen je snimak s njihovog ribolova tokom kojeg su naleteli, kako tvrde u opisu snimka, na mako ajkulu.

Ovo je vrsta koja je rasprostranjena po svetskim morima i okeanima u tropskim i umerenim zonama, uključujući i Jadran, gde se smatra jednom od tri vrste potencijalno opasne za ljude. Pored toga, to je najbrža i najagilnija vrsta ajkule.

Mako je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj i zabranjeno ga je loviti, a u Jadranu se najčešće ubija kao slučajni ulov na ribarskim paranglovima.

Autori snimka tvrde da je snimljena ajkula bila dugačka preko tri metra. Komentatorima koji su dovodili u pitanje ovu procenu rekli su da je krma njihovog broda široka 3,8 metara i da su imali jasno merenje za tačno poređenje.

Takođe navode da je snimak zabeležen u blizini šibenskog ostrva Žirje, iako neki komentatori tvrde da je lokacija bila na otvorenom moru.

Pored toga, ribari tvrde da su plivali na istom mestu samo pola sata pre nego što se ajkula pojavila pored čamca, što je izazvalo dodatnu skepsu u komentarima, ali autori kažu da mogu poslati dodatne snimke u prijemno sanduče bilo kog skeptika.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

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