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Pritvorenik (47) koji se oteo policajcima prilikom izlaska iz Županijskog suda u Velikoj Gorici i pobegao u utorak oko 14:20 časova još uvek nije pronađen.

Zagrebačka policija je objavila njegovu fotografiju i traga za njim. Bekstvo se dogodilo kada je osumnjičeni izvođen iz zgrade suda u Ulici Hrvatske bračke zajednice 1. Dok su ga policajci vodili ka službenom vozilu, 47-godišnjak se oteo i pobegao.

Udaljio se Ulicom Hrvatske bračke zajednice u pravcu Cvetnog naselja, nakon čega se izgubio.

Policija intenzivno traga za 47-godišnjakom, kome je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio pritvor zbog krivičnih dela "Nepostupanje po sudskoj odluci" i "Kršenje prava deteta".

Muškarac ima 47 godina, visok je između 175 i 180 centimetara, mršave je građe, plavih očiju, ima dugu svetlo smeđu sedu kosu vezanu u rep, te sede brkove i bradu srednje dužine. U trenutku bekstva nosio je crvenu majicu kratkih rukava sa natpisom "PREFA" na prednjoj strani i sive šorceve pantalone.

- Pozivamo građane koji imaju informacije o njegovoj mogućoj lokaciji ili druge korisne informacije da obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu 192. Ukoliko uočite traženu osobu, radi sopstvene bezbednosti, nemojte joj prilaziti niti uspostavljati kontakt sa njom, već odmah obavestite policiju - saopštila je Policijska uprava Zagreba.