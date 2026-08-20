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U Zagrebu je sinoć uhapšen begunac Željko B. nakon što je dan pre toga pobegao od policije u lisicama ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, nakon što mu je određen jednomesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela protiv vanbračne supruge.

Hapšenje osumnjičenog, za kojim policija intenzivno traga, Hini je javila portparolka Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj Blažeković. Ona je navela da joj je opštinski državni tužilac u Velikoj Gorici rekao da je iz pritvorske jedinice obaveštena da je osumnjičeni uhapšen na području grada Zagreba, na Trešnjevci, i da je sproveden u pritvorski centar u Remetincu.

Bekstvo od policije

Podsećanja radi, bekstvo se dogodilo prekjuče oko 14:20 časova u Ulici Hrvatske bratske zajednice 1. Muškarac se, dok je ulazio u službeno policijsko vozilo, otrgnuo policiji i pobegao. Udaljio se ulicom Hrvatske bratske zajednice u pravcu Cvetnog naselja, nakon čega je izgubljen.

Četrdesetsedmogodišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio pritvor zbog krivičnih dela neizvršenja sudske odluke i povrede prava deteta.

U trenutku bekstva nosio je crvenu majicu i sive pantalone.

Muškarac je visok između 175 i 180 centimetara, mršave građe i plavih očiju. Ima dugu svetlosmeđu prosedu kosu vezanu u rep i prosede brkove i bradu srednje dužine. U trenutku bekstva nosio je crvenu majicu kratkih rukava sa natpisom "PREFA" na prednjoj strani i sive šorceve.

Policija je pozvala građane koji imaju informacije o njegovoj mogućoj lokaciji ili druge korisne informacije da obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu 192. Policija je naglasila da ukoliko neko uoči traženu osobu, da joj ne prilazi niti kontaktirati radi sopstvene bezbednosti, već odmah obavestite policiju.

Pušten iz zatvora u petak

Četrdesetsedmogodišnji muškarac pušten je u petak iz zatvora, gde je odslužio četiri godine i osam meseci. Već sledećeg dana počeo je da objavljuje sadržaj na Fejsbuku o svojoj bivšoj partnerki, njihovoj deci i prethodnim krivičnim postupcima.

Ponovo je uhapšen zbog ovih objava. Sumnja se da je prekršio sudski nalog i povredio prava deteta, a sudija mu je izrekla mesec dana pritvora jer je procenila da bi mogao da počini još jedno krivično delo protiv svoje bivše partnerke.

Odmah nakon bekstva, policija je pokrenula veliku potragu, a pripadnici policije za razbijanje demonstracija su otišli ​​u kuću njegove bivše partnerke i dece kako bi ih zaštitili.

Portparolka Okružnog suda Kornelija Kalaj Blažeković rekla je da je „nemoguće pretpostaviti šta je spreman da uradi“. Prema informacijama koje je imala nakon bekstva, muškarac nije bio naoružan, ali je ipak trebalo da bude vezan lisicama.

2022. izazvao je talačku krizu koja je trajala nekoliko sati

Prema pisanju Jutarnjeg lista, reč je o Željku B., istom čoveku koji je izazvao talačku krizu koja je trajala nekoliko sati u zagrebačkim Dugavama u januaru 2022. Njegovi prethodni postupci objašnjavaju zašto policija sada čuva njegovu bivšu partnerku i decu.