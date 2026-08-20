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Neverovatan snimak stiže sa Jadrana, tačnije sa Kornata, u kojem se vidi stravično vređanje i svađa praćena nizom psovki, a sve, navodno, zbog upozorenja zbog glisiranja.

Snimak je zabeležen u blizini jednog od kornatskih ostrva, kada je muškarac, kako piše Morski.hr, sa jednog plovila primetio gliser koji se velikom brzinom kretao u neposrednoj blizini obale. Upozorio je posadu, koja je to, očigledno, shvatila kao uvredu.

Sve je dodatno eskaliralo kada je žena na plovilu primetila da je snimaju, pa je počela da vređa čoveka koji ju je upozorio da ne glisira i preti mu. Apsurdnu situaciju teško je i opisati.

"Ovo je naše, je*o te Bog. Ovo je moje ostrvo. Dođi ovamo, majmune", vikala je i ponavljala da je reč o "njenom ostrvu".

Više detalja o samom incidentu i autoru snimka nije poznato, kao ni da li su zbog incidenta pozvane nadležne službe.

Policija je više puta tokom sezone kažnjavala pojedince i napominjala da je Pravilnikom o bezbednosti pomorske plovidbe propisano da motorni čamci i plovila na mlazni pogon, skuteri, jet-skijevi, plovila na vazdušnom jastuku i slično mogu da plove sa hidrodinamičkim uzgonom, odnosno da glisiraju, samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, i to na području na kojem glisiranje nije zabranjeno.

Naravno, prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, svaki građanin i turista ima pravo da slobodno pristupi morskoj obali. Ako je neko i vlasnik parcele ili dela ostrva, niko ne može posedovati plažu ili samu obalu ostrva.