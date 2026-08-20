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Grad Split juče je objavio da stupa na snagu odluka o ograničavanju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u celom gradu.

Odlukom se zabranjuje prodaja alkoholnih pića u svim maloprodajnim objektima u Splitu od 1. juna do 15. septembra, svakodnevno od 21:00 do 6:00 časova.

"Mera se donosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda, kulturne baštine i životne sredine, sa ciljem smanjenja narušavanja javnog reda, buke i zagađenja javnih površina povezanih sa noćnom konzumacijom alkohola tokom turističke sezone. Grad Split zahvaljuje svim poslovnim subjektima i građanima koji će, poštujući Odluku, doprineti ostvarivanju njenih ciljeva, na dobrobit cele lokalne zajednice", saopštio je Grad Split.