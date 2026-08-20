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Novi veliki požar je izbio popodne na području Primoštena Burnjeg, naselja u opštini Primošten. Požar je prijavljen u 13:49 časova, a vatra se proširila za vrlo kratko vreme, što je potvrdio glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković.

"Tamo je sve suvo, a olujni južni vetar dodatno otežava situaciju. Vatra se proširila za samo 10 minuta, ne možete verovati", rekao nam je Tucaković, koji se i dalje nada da će uskoro uspeti da obuzda požar.

Zbog požara u Primoštenu aktiviran je SRUUK (Sistem za rano upozoravanje i upravljanje krizama). On omogućava slanje upozorenja i uputstava na mobilne telefone ljudi u pogođenom području, uključujući i strane državljane povezane na mreže hrvatskih mobilnih operatera.

Sistem je namenjen upozoravanju stanovništva u slučajevima velikih nesreća, katastrofa i drugih opasnosti, uključujući velike požare. Sistem je plaćen sa 8,4 miliona evra.

"Zbog požara u naseljima oko Primoštena Burnjeg, slušajte uputstva vatrogasaca i policije i postupajte po njihovim zahtevima", stoji u poruci koju su građani tamo dobili na svoje mobilne telefone. Takođe su dobili podsetnik na uputstva Uprave civilne zaštite o tome šta treba učiniti tokom gašenja požara.

Na licu mesta su 44 vatrogasca sa 17 vozila, saopštila je Vatrogasna uprava Šibensko-kninske županije.

Tri kanadera su stigla u pomoć zemaljskoj vatrogasnoj službi, koja su preusmerena sa gašenja požara na Dinari, a očekuje se da će im se pridružiti i četvrti avion.

Hrvatska vatrogasna služba je izvestila da je gašenje požara u toku u zaleđu Primoštena i da su vatrogasci iz Šibensko-kninske županije na licu mesta.