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Pomor ribe u reci Savi izazvao je zabrinutost nakon što su se pojavile tvrdnje o mogućem izlivanju otpadnih voda iz zagrebačkog prečistača.

Udruženje "Ekologija grada" upozorilo je na, kako navode, masovni pomor ribe u reci Savi nizvodno od zagrebačkog Centralnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (CUPOV). Tvrde da je dan ranije iz postrojenja došlo do izlivanja za sada nepoznate otpadne vode, nakon čega su u reci primećene uginule ribe.

Iz Udruženja navode da su prve informacije i fotografije dobili od svojih volontera, a potom su i sami izašli na teren.

Traže hitnu istragu

Udruženje upozorava da je Sava važan ekosistem i stanište brojnih vrsta, zbog čega smatraju da je neophodno što pre utvrditi šta se dogodilo i da li je došlo do zagađenja reke.

Od Hrvatskih voda, Inspekcije zaštite životne sredine i Grada Zagreba traže da utvrde uzrok događaja i sastav vode koja je, prema njihovim tvrdnjama, ispuštena iz postrojenja. Zahtevaju i da rezultati analiza budu javno objavljeni, kao i da, ukoliko se utvrde nepravilnosti, odgovorni budu sankcionisani i sprovede sanacija.

Pozvali su i na stroži nadzor rada CUPOV-a kako se slični slučajevi ne bi ponavljali.

- Ovakvi incidenti ne mogu i ne smeju ostati nerešeni i ’zaboravljeni’ - poručili su iz Udruženja "Ekologija grada", uz najavu da će nastaviti da prate slučaj.

Zagrebački holding odbacuje odgovornost

Zagrebački holding saopštio je da se proces prečišćavanja na Centralnom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba odvija kontinuirano i bez problema i da je sistem stabilan i funkcionalan.

Navode da prethodnih dana nisu zabeležene poteškoće u radu postrojenja, što je, kako tvrde, potvrđeno redovnim i vanrednim proverama.

Iz Holdinga ističu i da svi parametri kvaliteta prečišćene otpadne vode odgovaraju zakonskim propisima. Zbog toga odbacuju navode o vanrednom događaju u radu postrojenja.

Kada je reč o stanju reke Save, navode da društvo ViO nije nadležno za nadzor bioloških, hemijskih i fizičkih pokazatelja kvaliteta vode u reci, niti za procenu uticaja sušnih uslova na biljni i životinjski svet. Za te aktivnosti nadležne su Hrvatske vode.

Inspektorat potvrdio pomor ribe

Državni inspektorat saopštio je da je vodopravna inspekcija, nakon što je dobila informaciju o uginulim ribama u Savi, zatražila izveštaj vodočuvara Hrvatskih voda.

Na osnovu tog izveštaja potvrđen je pomor ribe na području od mesta Dubrovčak Lijevi kod Ivanić Grada do Zagreba, odnosno do centralnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Uzeti su uzorci vode kako bi se utvrdilo da li je došlo do zagađenja, a inspekcijski nadzor je u toku.

Inspektorat navodi i da se proverava mogućnost da je pomor ribe povezan sa zaraznim bolestima.

Na terenu postupa i veterinarska inspekcija, koja je uzela odgovarajuće uzorke ribe za laboratorijske analize, sa ciljem da se isključi mogućnost zaraznih bolesti riba.